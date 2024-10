Netflix alza ancora i prezzi degli abbonamenti: utenti furiosi

Spesso gli utenti hanno paura che il prezzo della loro offerta mobile possa aumentare e da quando esistono anche gli abbonamenti streaming, tale timore riguarda anche quelli. Secondo quanto riportato infatti sono sempre di più le persone che non riescono a fare a meno di un piano sottoscritto con uno dei grandi colossi, tra i quali a dominare in Italia è sicuramente Netflix. Poco tempo fa l’azienda aveva scelto di aumentare il costo dei suoi abbonamenti, costringendo gli utenti ad adeguarsi o a lasciare. Ancor prima fu il momento invece di modificare la possibilità di condividere un piano con altre persone, con Netflix che scelse di restringere il tutto solo all’ambiente familiare.

Oggi purtroppo si parla di un nuovo aumento di prezzi, in questo caso per tutti e tre gli abbonamenti disponibili. A partire dallo scorso venerdì 18 ottobre infatti la società ha scelto di ritoccare leggermente il costo sia in Italia che in Spagna. Ovviamente questo ha scatenato l’ira degli utenti, ii quali si ritrovano ancora una volta a dover pagare in più.

Netflix aumenta il prezzo dei suoi piani di abbonamento, ecco qual è il listino attuale

Nel caso in cui qualcuno non dovesse essersene accorto, Netflix ha aumentato il prezzo delle sue offerte riguardo ai piani di abbonamento. Tutti ricorderanno i periodi iniziali durante i quali l’azienda rendeva disponibile tutto per circa 9 o 10 € al mese ma ora tutto è cambiato e per l’ennesima volta.

Secondo quanto riportato ufficialmente infatti il prezzo aumenta a partire dal piano Standard con pubblicità, che passa a 6,99 € al mese dai vecchi 5,49 € mensili. Lo stesso discorso vale per il piano Standard senza pubblicità, che arriva a 13,99 € aumentando di 1 € rispetto a prima. Per chiudere ecco un aumento di 2 € al mese: questo riguarda l’abbonamento Premium che arriva a 19,99 €. Ricordiamo che quest’ultimo, rispetto agli altri due che offrono la visione in full HD, permette di vedere i contenuti in 4K e con tecnologia HDR.