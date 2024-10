Netflix lancia una nuova e interessante funzione per l'app iOS

Sebbene Netflix non proponga aggiornamenti costanti alle sue app per mobile, di tanto in tanto non manca di sorprendere i suoi utenti con alcune nuove soluzioni.

Nelle scorse ore l’azienda ha annunciato Moments, una nuova funzione per le app iOS che permette di salvare, rivedere e condividere scene particolarmente significative di film e serie TV.

A livello puramente pratico, l’applicazione permette di salvare delle clip che, attraverso pochi e semplici tocchi sul display, possono essere salvate o condivise sui social network. Non solo: la piattaforma ha confermato l’intenzione di migliorare la funzionalità, ampliandola con opzioni aggiuntive che verranno gradualmente integrate nei prossimi mesi.

Moments è al momento disponibile solo su iPhone ma, a detta stessa della azienda, questa sarà disponibile nelle prossime settimane anche per la versione Android dell’app.

Come funziona la nuova funzione proposta da Netflix?

Il funzionamento di Moments è alquanto basilare: all’utente basta toccare l’apposito bottone (aggiunto da Netflix nella parte inferiore del lettore video) dal momento in cui comincia la scena desiderata.

L’app andrà a salvare la stessa nella scheda Il mio Netflix, da cui è poi possibile scegliere se rivederla o condividerla altrove. Inoltre, rivedendo l’episodio o il film da cui è estratta la clip, la riproduzione parte proprio da quel momento.

Su quali piattaforme è possibile condividere i Moments? Al momento Netflix ha parlato di Instagram, Facebook e gli altri social network più popolari. Non è detto che, nel prossimo futuro, questa lista possa ampliarsi ulteriormente. Nell’annuncio non è stato chiarito se vi saranno opzioni particolari per le sottoscrizioni più avanzate o meno.

Sempre riguardo l’app Netflix, ha destato qualche polemica la decisione della piattaforma di cessare il supporto per alcuni dispositivi Apple, considerati dalla stessa come ormai superati.