Netflix: ora si possono scaricare intere serie TV con un tap su iPhone e iPad

L’applicazione più utilizzata per quanto riguarda lo streaming di serie TV e film ad oggi è Netflix. Sommariamente questo servizio riesce a racchiudere un numero di utenti superiore alla concorrenza, che però corre veloce alle sue spalle. Per avere qualche punto in più e per essere superiore sotto certi aspetti, Netflix ha deciso di introdurre per gli utenti in possesso di iPad ed iPhone una grande novità. Basta infatti ora un solo tap per scaricare intere stagioni di una serie TV. Non sarà più necessario dunque selezionare gli episodi uno per uno: basterà un tocco ed ecco che il download partirà.

Come funziona il nuovo pulsante di Netflix per il download di intere serie TV

Il Season Download Button, questo il suo nome negli USA dove la funzione è attualmente disponibile, è posizionato nella schermata di ogni serie, accanto all’opzione di condivisione. Una volta premuto, tutti gli episodi della stagione scelta verranno scaricati automaticamente, rendendo più semplice guardare i contenuti offline. I download completati si troveranno nella sezione “I miei download” all’interno della scheda “My Netflix”.

Netflix celebra la funzione con i 5 show più scaricati di sempre

Per festeggiare questa nuova opzione, la piattaforma ha condiviso la classifica delle serie più scaricate di tutti i tempi:

Squid Game (Stagione 1) ;

; Monster: The Jeffrey Dahmer Story ;

; Squid Game (Stagione 2) ;

; ONE PIECE ;

; Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Cosa cambia per gli utenti iOS e iPadOS su Netflix

Con questa funzione, finalmente gli utenti di iPhone e iPad avranno la stessa esperienza di download che già da tempo era disponibile per Android. Chiunque voglia guardare le proprie serie preferite senza consumare dati o senza connessione, ora è certamente facilitato nel farlo. Si tratta di una nuova aggiunta da parte di Netflix che certamente consentirà agli utenti di avere un vantaggio. Viaggiare e portare con sé i propri episodi preferiti sarà ora ancora più semplice.