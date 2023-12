Netflix svela i primi giochi che arriveranno in piattaforma nel 2024

Mancano ormai circa 16 giorni alla fine di questo 2023, che in termini di novità è stato molto prolifico. Queste hanno riguardato anche Netflix, che ora non ha voluto aspettare l’arrivo del 2024 per condividere i dettagli su ciò che riguarderà gli utenti. Il riferimento è soprattutto per coloro che sono interessati alla sezione gaming del celebre servizio streaming.

Come tanti utenti probabilmente già sanno, sebbene la notizia non abbia appreso troppo piede, sono arrivati i primi giochi mobili gratuiti per alcuni abbonati.

Proprio durante il 2023, la società di streaming ha riempito il suo catalogo con almeno 40 giochi, con il progetto che prevede una continua espansione. Tra i titoli più interessanti ecco Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition (in arrivo proprio oggi), Football Manager 24 Mobile e Storyteller.

Inoltre, Netflix non ha perso tempo per migliorarsi ed ha assunto due noti sviluppatori per espandere la propria offerta cloud gaming per dispositivi mobili.

Netflix ha in programma decine di nuovi giochi, molti entro fine 2023

Entro la fine di questo 2023 che svolge al termine, Netflix avrà un catalogo con ben 86 giochi inclusi nei suoi principali piani di abbonamento, escluso quello con pubblicità. Stando a quanto riferito dal colosso, non meno di altri 90 giochi sono ora in fase di sviluppo e dovrebbero essere aggiunti nei prossimi mesi alla sezione gaming.

Quattro dei giochi che si uniranno alla libreria di Netflix sono stati rivelati proprio ieri. Questi sono diversi tra loro, trattando temi differenti. Si tratta di Cozy Grove: Camp Spirit, FashionVerse, Game Dev Tycoon e Sonic Mania Plus. Quest’ultimo sarà un’esclusiva di Netflix Games e sarà per la prima volta disponibile su dispositivi mobili.

Molti altri giochi arriveranno nel 2024 con un catalogo molto fornito. Al suo interno figureranno titoli del calibro di Braid, Anniversary Edition, Chicken Run: Eggstraction, The Dragon Prince: Xadia, Dumb Ways to Survive, Hades, Harmonium: The Musical, Katana Zero, Money Heist: Ultimate Choice e Monument Valley 1 e 2.