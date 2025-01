New York: lo stato propone il divieto degli smartphone nelle scuole

Lo smartphone potrebbe essere abolito dal prossimo anno nelle scuole dello stato di New York. Secondo quanto riportato infatti l’obiettivo sarebbe quello di evitare che i giovani portino a lezione il loro dispositivo utilizzandolo non solo durante le ore di studio ma anche nei corridoi e in pausa. Stando a quanto riportato dalla governatrice Kathy Hochul, i cellulari stanno diventando una fonte di distrazione crescente.

Questi avrebbero scaturito effetti negativi su concentrazione e benessere mentale. E emblematiche sono state le dichiarazioni rilasciate dalla Hochul durante l’ultima conferenza stampa:

“Quanto è difficile per i nostri professori insegnare algebra o geografia, quando si trovano a competere con danze virali, messaggi dagli amici e, a volte, minacce o bullismo?”

Smartphone abolito nelle scuole dello stato di New York: i dubbi

La proposta lascia spazio a flessibilità per i distretti scolastici, che potranno decidere come gestire il ritiro dei dispositivi e organizzare regole pratiche. Sono previste esenzioni per studenti che necessitano degli smartphone per motivi medici, supporto alle disabilità o barriere linguistiche.

Non si tratterebbe ovviamente della prima volta in quanto provvedimenti di questo genere sono stati già adottati negli Stati Uniti. Sono infatti ben otto gli Stati americani che hanno scelto di abolire lo smartphone durante l’orario scolastico. Ovviamente non sono mancate le critiche, soprattutto da parte dei genitori che sostengono un discorso legato ai vari casi di emergenza in cui i figli possano aver bisogno di contattarli.

Il sostegno degli insegnanti non manca

La proposta ha trovato l’appoggio di Melinda Person, presidente della New York State United Teachers, che ha evidenziato come un ambiente scolastico libero dai cellulari possa favorire una maggiore concentrazione e un apprendimento più efficace.

Resta però aperta la discussione: il divieto è davvero l’unica soluzione per contrastare le distrazioni digitali? O forse l’insegnamento stesso necessita di un approccio più innovativo?