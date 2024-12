NixOS 24.11 arriva con GNOME 47 e KDE Plasma 6.2 di default

Gli sviluppatori della distribuzione indipendente NixOS hanno appena rilasciato NixOS 24.11, un importante aggiornamento che introduce il supporto per le tecnologie recenti e altre modifiche. Ancora basato sulla serie di kernel Linux 6.6 LTS, il nuovo sistema introduce il supporto per gli ultimi e migliori ambienti desktop GNOME 47 e KDE Plasma 6.2, un migliore supporto per Darwin in Nixpkgs, nonché il supporto per il compilatore LLVM 19. NixOS 24.11 viene fornito anche con il gestore di pacchetti Nix 2.24, che include numerosi miglioramenti e correzioni. Vi è anche il supporto per AMDVLK, per il driver Vulkan open source di AMD. Non manca poi il supporto HDR sui sistemi Linux per il client di streaming di giochi open source Moonlight e una nuova opzione systemd.enableStrictShellChecks.

NixOS 24.11: le altre novità dell’aggiornamento

Questa nuova versione di NixOS include anche l’hypervisor Xen 4.19.0, insieme al supporto per l’avvio su sistemi UEFI, al supporto per il montaggio di file system da dispositivi a blocchi protetti con dm-verity, al passaggio alla configurazione basato su Rust come impostazione predefinita per l’attivazione del sistema e al supporto per lo scheduler sched_ext. Tra le altre modifiche degne di nota, NixOS 24.11 aggiunge il supporto per compressDrv per comprimere file selezionati in una derivazione. Implementa poi il modulo hardware.display per aggirare il comportamento anomalo dei monitor impostando file EDID personalizzati e forzando le modalità kernel/framebuffer. Infine, passa al media server PipeWire per impostazione predefinita. Il nuovo aggiornamento include un nuovo modulo services.displayManager.ly per la configurazione del gestore display basato su Ly TUI per gli utenti del gestore finestre. Non mancano modifiche al supporto macOS e opzioni di praticità per il driver open source AMDGPU per GPU AMD Radeon e supporto per PostgreSQL 16.

Come al solito, per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in questa release, gli interessati possono consultare la pagina di annuncio sul sito ufficiale. Infine, è anche possibile scaricare NixOS 24.11 come immagini ISO grafiche preinstallate con i desktop GNOME e KDE Plasma per sistemi Intel/AMD o ARM.