Nobara 41 offre opzioni di installazione migliorate e driver Vulkan

Il team di Nobara ha dato il via al 2025 diventando il primo progetto a rilasciare una distribuzione Linux quest’anno con Nobara 41. Com’è noto, molti gamer su Linux spesso scelgono questo sistema per giocare su desktop e dispositivi portatili. Questa distribuzione offre infatti un’esperienza accessibile e intuitiva. Basato su Fedora 41, Nobara è precaricato con strumenti importanti come Mesa, Wine, Steam, Lutris, ecc. in modo che i giocatori possano tuffarsi direttamente nell’azione senza dover configurare nulla manualmente. In primis, bisogna ricordare che la versione Nobara 41 è alimentata dal kernel Linux 6.12.7-200.fsync.fc41.x86_64 e introduce una serie di cambiamenti significativi. Tra questi vi sono: un nuovo tool di ottimizzazione, pacchetti aggiornati e un’interfaccia utente ridisegnata.

Nel tentativo di semplificare la gestione del sistema, gli sviluppatori hanno introdotto il nuovo Nobara Tweak Tool. Questo strumento può essere utilizzato per gestire elementi come il montaggio automatico delle partizioni per Ext2/3/4, BTRFS, XFS e NTFS, gli aggiornamenti automatici per sistemi HTPC/portatili e gli aggiornamenti automatici per Decky Loader. Anche i pacchetti esistenti e le app principali sono stati aggiornati, con l’implementazione di Calamares ora basata sul fork di KaOS. Allo stesso modo, ci sono stati miglioramenti a Mesa, dove il team di Nobara ha affrontato alcune regressioni che impedivano ai giochi di funzionare su Vulkan. In precedenza, distribuivano Vulkan compilato da Git, ma ora si attengono ai driver Vulkan forniti con le release di Mesa. Tuttavia, gli utenti hanno ancora la possibilità di passare dall’uno all’altro.

Nobara 41: le modifiche principali della nuova versione

Per gli utenti NVIDIA, Nobara 41 utilizza di default il driver open source, con un’opzione cuda-devel. Questa è disponibile tramite il gestore driver per chi necessita di ulteriore supporto per i pacchetti CUDA. Passando alle app principali, Nobara-welcome ora offre discord-canary dal canale beta Flatpak come opzione di installazione Discord predefinita per facilitare la condivisione dello schermo nelle sessioni Wayland. Nobara-updater ora può essere utilizzato per installare file RPM con doppio clic, presenta un’icona della barra delle applicazioni aggiornata e può rilevare se sono installati pacchetti HTPC per disabilitare il timeout di avvio di GRUB per un’esperienza di avvio fluida simile a quella di una console. Infine, l’update introduce Nobara-driver-manager, che ora fornisce driver asusctl per gli utenti ASUS. Include il driver xpadneo come patch del kernel per supportare i controller Xbox Elite e Xbox Elite v2 tramite Bluetooth, un driver wireless Broadcom e pacchetti upstream Fedora AMD ROCm.

Per il tema KDE-Nobara (quello predefinito nella variante ufficiale), gli sviluppatori hanno sostituito il plasmoide win7showdesktop con la versione vanilla KDE. Infine, l’aggiornamento offre anche diversi nuovi sfondi. Per altre informazioni su questa versione è possibile consultare il changelog completo pubblicato sul sito ufficiale. Questa versione di Nobara è offerta in cinque varianti: Official (con un’esperienza KDE Plasma personalizzata), GNOME, KDE, Steam-HTPC e Steam-Handheld. Ci sono anche alcune ISO alternative per gli utenti NVIDIA. Tutte possono essere scaricate dal sito web ufficiale.