Nokia: indagini su presunto attacco hacker e conseguente furto dati

Nokia ha di recente rivelato delle indagini riguardo un potenziale attacco hacker.

Nello specifico, il noto brand legato al mondo mobile ha segnalato una possibile violazione di sicurezza che riguarda un fornitore segnalato da un hacker. Il cybercriminale, a quanto pare, afferma di aver rubato il codice sorgente della compagnia.

In una dichiarazione ufficiale, Nokia ha confermato di essere a conoscenza di un tentativo di accesso rispetto a dati in possesso di appaltatori che possono avere a che fare con la propria azienda. Al momento, non è dato sapere di quali informazioni si stia parlando e dunque dell’entità dell’attacco.

Nokia vittima di IntelBroker? La rivendicazione di una vecchia conoscenza per gli esperti di cybersecurity

La rivendicazione del potenziale attacco è arrivata attraverso un forum, dove l’hacker noto come IntelBroker ha di fatto messo in vendita quello che dovrebbe essere il codice sorgente di Nokia.

Nello specifico, il cybercriminale parla di chiavi SSH, RSA, accessi BitBucket, account SMTP, webhook e credenziali hardcoded. Sebbene non vi siano chiare prove della reale entità del furto, la compagnia sembra aver preso sul serio la rivendicazione e sta monitorando con grande attenzione la situazione.

IntelBroker, dal canto suo, non è un nome nuovo nel contesto dei crimini informatici. Si tratta di un personaggio che, ad oggi, è stato protagonista di diverse fughe di notizie riguardanti marchi di altissimo livello come Apple e AMD, quest’ultima azienda vittima dell’hacker lo scorso mese di giugno. Giusto un anno fa, invece, lo stesso IntelBroker ha rivendicato un attacco ai danni di General Electric, nel corso del quale sono stati rubati anche dati di natura militare.

In virtù del suo passato in molti ritengono che il cybercriminale, forse proveniente dalla Serbia, sia stato effettivamente protagonista dell’attacco.