Non dipende da te: la tastiera dell'iPhone sbaglia davvero e introduce errori

Con gli ultimi aggiornamenti di iOS, molti utenti di lunga data hanno riscontrato un aumento anomalo degli errori di digitazione. La problematica non sembra derivare da una diminuzione dell’accuratezza dell’utente, bensì da un comportamento inatteso e replicabile all’interno del sistema operativo Apple. L’anomalia, inoltre, sembra avere radici profonde nella logica software della tastiera di iOS, evidenziando una discrepanza sistemica tra input tattile e output del testo.

Discrepanza Input/Output

Il comportamento riassunto in questo video si manifesta come una discrepanza tra il tasto premuto sulla tastiera virtuale di iOS e il carattere effettivamente immesso. Ad esempio, la pressione del tasto ‘U’ può generare una ‘J’, o la ‘M’ può produrre una ‘N’. Analisi in slow motion e test ripetuti su dispositivi aggiornati a iOS 26 confermano che:

L’input tattile è correttamente rilevato, con il tasto premuto evidenziato dall’interfaccia di iOS.

Il carattere immesso nel campo di testo è spesso diverso da quello selezionato.

Il problema non è legato a coppie di tasti specifiche, ma si manifesta in modo sistemico.

L’incongruenza accomuna un ampio numero di utenti, con diversi modelli di iPhone, dai più piccoli come iPhone 12 mini fino ai modelli più grandi, indicando una persistenza trasversale tra dispositivi e aggiornamenti.

Slide to Type e predizione dinamica dei tasti

Apple utilizza sistemi predittivi avanzati per la digitazione, inclusa la funzione “Slide to Type”. Essa influenza il ridimensionamento dei tasti e la logica di autocorrezione, creando potenziali interferenze.

Il fatto è che disattivare Slide to Type può ridurre alcuni errori, ma non elimina il problema strutturale. Aiuta a neutralizzare tanti errori ma il comfort e la precisione rimangono inferiori rispetto alla tastiera tradizionale.

Il difetto legato alla resa in output dei tasti si manifesta indipendentemente dall’uso di Slide to Type o della correzione automatica, evidenziando che la radice del problema non risiede nel rilevamento del tocco o nelle impostazioni configurabili dall’utente.

Analisi delle ipotesi comuni: autocorrezione e rilevamento tattile nella tastiera iOS

Si è ipotizzato che le modifiche apportate da Apple al funzionamento della correzione automatica in ogni aggiornamento di iOS potessero essere la causa del problema. Tuttavia, questa teoria è stata scartata per due motivi principali:

Il difetto persiste anche quando la funzione di autocorrezione è disabilitata nelle impostazioni.

La correzione automatica è progettata per essere attivata tipicamente solo dopo che l’utente preme la barra spaziatrice alla fine di una parola. Il bug, invece, si verifica in modo sistemico e immediato durante la digitazione a metà della parola.

Fin dal rilascio del primo iPhone, iOS ha incluso una caratteristica “silenziosa” che aggiusta dinamicamente la dimensione degli hit box (aree di rilevamento tattile) di ogni tasto sulla tastiera come parte del sistema predittivo. Si è pensato che un errore in questo meccanismo dinamico potesse portare a una rilevazione errata.

Tuttavia, anche questa ipotesi è stata scartata, basandosi sull’osservazione dell’interfaccia:

Se l’errore fosse dovuto a un rilevamento tattile difettoso (a causa di hit box dinamici mal calcolati), ci si aspetterebbe che l’animazione UI evidenzi un tasto errato.

Poiché le animazioni UI mostrano chiaramente l'evidenziazione del tasto corretto premuto, la fase di rilevamento del tocco appare pienamente funzionante.

La conclusione logica è che il problema non risiede nel punto di contatto (il rilevamento), ma nella fase successiva di elaborazione, dove l’input correttamente rilevato è erroneamente mappato a un carattere errato prima dell’immissione nella casella di testo.

Diagnosi e raccomandazioni operative

Il difetto riscontrato sembra risiedere in un malfunzionamento intrinseco del sistema operativo stesso, piuttosto che in un’impostazione configurabile dall’utente.

Data l’origine sistemica del problema, non esiste una soluzione che l’utente possa implementare agendo sulle impostazioni. L’aumento degli errori di digitazione non è imputabile all’utente: è quindi opportuno segnalare il bug in modo dettagliato attraverso l’applicazione di feedback Apple e attendere il rilascio di una correzione del software in un futuro aggiornamento.

L’immagine in apertura è tratta da questo video.