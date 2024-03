Non perderti la F1 del Bahrain: ecco come vedere la gara in streaming dall'Italia

Sabato 2 marzo, alle 16:00 ora italiana, prenderà il via la gara del GP del Bahrain di Formula 1, prima corsa del Mondiale 2024. Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, e in streaming su NOW.

Il modo più conveniente per guardare il Gran Premio del Bahrain e il resto della stagione di F1 è attivare il pass Sport di NOW, in offerta a 9,99 euro al mese per 12 mesi invece di 14,99 euro al mese. E se ti trovi all’estero, per evitare il blocco geografico attiva una VPN come NordVPN, la migliore per lo streaming dei grandi eventi sportivi.

Come vedere la gara del GP Bahrain di F1 in streaming dall’Italia

Per vedere la gara di sabato del Gran Premio del Bahrain in streaming occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW.

Il pass Sport consente di avere accesso all’intera programmazione sportiva di Sky. Dunque, oltre alla Formula 1, gli abbonati possono godere della visione del Mondiale della MotoGP, dell’intera stagione di tennis dell’ATP Tour e WTA Tour (in aggiunta a torneo slam di Wimbledon), del campionato NBA (playoff inclusi), del golf, del rugby e tanto altro ancora. A tutto questo si aggiunge poi il calcio, con le migliori partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga, più tutta la Serie B e Serie C, e le 3 partite a turno di Serie A. Spazio infine alle coppe europee con il grande spettacolo di Champions League, Europa League e Conference League.

Come vedere in streaming dall’estero il GP del Bahrain

Per guardare il GP del Bahrain in streaming dall’estero occorre attivare il pass Sport di NOW e una VPN. Il miglior servizio per i grandi eventi sportivi è NordVPN, grazie a una velocità dei server nettamente superiore rispetto alla concorrenza.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più 3 mesi gratis da regalare a un proprio amico.

Una volta attivata, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare il Gran Premio di Formula 1, dopodiché effettua l’accesso con le tue credenziali, quindi seleziona un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese: in questo modo eviterai il blocco geografico.

È tutto, ora lancia l’app NOW e seleziona il canale Sky Sport F1 o Sky Sport Uno per guardare la gara di Formula 1 del Bahrain in streaming anche dall’estero.