NordPass è in offerta per il Black Friday: il password manager ora costa 1,39 €/mese

NordPass è la soluzione giusta per un password manager multi-piattaforma, ecco la promo da attivare per il Black Friday.
Davide Raia
Pubblicato il 9 nov 2026
NordPass è in offerta per il Black Friday: il password manager ora costa 1,39 €/mese
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Prende il via l’offerta del Black Friday di NordPass, il password manager multi-piattaforma di NordVPN. Il servizio è ora disponibile con un risparmio del 53% rispetto al prezzo standard.

Scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, infatti, il costo del servizio si riduce fino a 1,39 euro al mese. La versione Family (valida per 6 account indipendenti) costa, invece, 2,49 euro al mese.

La promo può essere attivata tramite il sito ufficiale di NordPass e include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Accedi qui all’offerta di NordPass

nordpass

Il password manager da scegliere oggi

NordPass è la soluzione giusta per un password manager multi-piattaforma, con app dedicate per tutti i principali sistemi operativi e browser web. Il servizio mette a disposizione degli utenti diverse funzionalità, con la possibilità di salvare dati di accesso e di pagamento, a cui poter accedere da tutti i dispositivi, ma anche con strumenti aggiuntivi come il monitoraggio del dark web e della salute della password. I dati sono protetti dalla crittografia ed è possibile sfruttare anche l’autenticazione a due fattori. C’è poi il sistema di email masking che permette all’utente di proteggere la sua identità online.

Cosa prevede la promo del Black Friday

Con la promozione del Black Friday è possibile ottenere un risparmio del 53% sul costo del servizio. NordPass, per chi attiva il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, sarà attivabile con un prezzo ridotto fino a:

  • 1,39 euro al mese per il piano Premium
  • 2,49 euro al mese per il piano Family, che include 6 account indipendenti

L’offerta in questione è attivabile tramite il link riportato qui di sotto, seguendo una breve procedura di sottoscrizione online. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso e sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo, in occasione del periodo del Black Friday.

Accedi qui all’offerta di NordPass

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