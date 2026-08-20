Gestore di password completo con VPN: oltre il 50% di sconto su NordPass

Se dopo una disavventura informatica state valutando l’acquisto di un password manager realmente affidabile e completo, potreste prendere in considerazione il prodotto NordPass, gestore di password realizzato dai creatori di NordVPN e Saily, che nei loro rispettivi campi rappresentano due punti di riferimento per addetti ai lavori e persone comuni.

Ve ne parliamo perché in questi giorni il piano Premium è in sconto del 53% rispetto al prezzo di listino, di conseguenza si ha l’opportunità di utilizzare il password manager NordPass nella sua totalità al prezzo scontato di 1,39 euro al mese, per un importo complessivo nei primi 27 mesi.

L’iniziativa prevede anche tre mesi extra in regalo, ecco perché i mesi totali da prendere in considerazione sono 27 e non 24. Inoltre, si ha l’opportunità di ottenere una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.

L’abbonamento Family si può inoltre condividere con altri cinque utenti tra familiari e/o amici, così da estendere i vantaggi del piano anche ad altre persone (per un totale di sei, ndr). A proposito di vantaggi, uno dei primi è la conservazione di password, passkey, dati di carte di credito e info personali all’interno di una cassaforte crittografata.

Cassaforte digitale a cui è possibile accedere in modo sicuro tramite i propri dati biometrici, ossia la banale impronta digitale (per gli smartphone Android) oppure Face ID (la tecnologia di riconoscimento facciale utilizzata con successo da Apple sui suoi dispositivi. A ciò poi si sommano la compilazione automatica delle proprie credenziali di accesso e il salvataggio – anch’esso automatico – delle password con un singolo click.