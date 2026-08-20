Gestore di password completo con VPN: oltre il 50% di sconto su NordPass

L'offerta si riferisce al piano Premium di NordPass, il password manager progettato dai creatori di NordVPN e Saily.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 ago 2026
Gestore di password completo con VPN: oltre il 50% di sconto su NordPass
Freepik
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Se dopo una disavventura informatica state valutando l’acquisto di un password manager realmente affidabile e completo, potreste prendere in considerazione il prodotto NordPass, gestore di password realizzato dai creatori di NordVPN e Saily, che nei loro rispettivi campi rappresentano due punti di riferimento per addetti ai lavori e persone comuni.

Ve ne parliamo perché in questi giorni il piano Premium è in sconto del 53% rispetto al prezzo di listino, di conseguenza si ha l’opportunità di utilizzare il password manager NordPass nella sua totalità al prezzo scontato di 1,39 euro al mese, per un importo complessivo nei primi 27 mesi.

Pagina offerta NordPass

nordpass premium offerta

L’iniziativa prevede anche tre mesi extra in regalo, ecco perché i mesi totali da prendere in considerazione sono 27 e non 24. Inoltre, si ha l’opportunità di ottenere una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.

L’abbonamento Family si può inoltre condividere con altri cinque utenti tra familiari e/o amici, così da estendere i vantaggi del piano anche ad altre persone (per un totale di sei, ndr). A proposito di vantaggi, uno dei primi è la conservazione di password, passkey, dati di carte di credito e info personali all’interno di una cassaforte crittografata.

Cassaforte digitale a cui è possibile accedere in modo sicuro tramite i propri dati biometrici, ossia la banale impronta digitale (per gli smartphone Android) oppure Face ID (la tecnologia di riconoscimento facciale utilizzata con successo da Apple sui suoi dispositivi. A ciò poi si sommano la compilazione automatica delle proprie credenziali di accesso e il salvataggio – anch’esso automatico – delle password con un singolo click.

Pagina offerta NordPass

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Google Password Manager, tre attacchi minacciano account con passkey
Password management

Google Password Manager, tre attacchi minacciano account con passkey
Dashlane chiarisce il furto di vault e password: cosa è successo davvero
Password management

Dashlane chiarisce il furto di vault e password: cosa è successo davvero
Focus
Come recuperare le password dalla memoria di Edge: per Microsoft non è un problema
Browser

Come recuperare le password dalla memoria di Edge: per Microsoft non è un problema
Giornata mondiale della password: perché oggi non bastano più (e come gli hacker le rubano in pochi minuti)
Business

Giornata mondiale della password: perché oggi non bastano più (e come gli hacker le rubano in pochi minuti)
Link copiato negli appunti