Password manager aziendale, extra sconto del 10% sui piani annuali di NordPass

Accessi non autorizzati e condivisione non sicura delle password sono due dei principali problemi che i titolari di un’azienda devono affrontare in occasione del rientro al lavoro. Per evitare che a settembre tornino anche le password deboli, lo strumento più efficace da introdurre nella propria attività rimane un password manager.

A questo proposito segnaliamo la promozione in corso sui piani annuali Business ed Enterprise di NordPass, uno dei migliori password manager oggi disponibili sul mercato, con data center globali, monitoraggio delle violazioni e condivisione sicura. Sfruttando il codice NPFALL26, valido fino al 31 ottobre, è possibile risparmiare fino al 10%.

Il piano più popolare tra quelli a disposizione è Business, disponibile al prezzo scontato di 3,59 euro per utente al mese, a cui va applicato il coupon NPFALL26 per un ulteriore sconto. Con NordPass Business si ottiene da subito una gestione sicura delle password aziendali, con tante utili funzioni aggiuntive come la condivisione delle credenziali in base ai gruppi di lavoro, la condivisione per cartella, il monitoraggio della sicurezza delle password, il controllo in tempo reale di eventuali violazioni di dati, più l’integrazione di conformità con Vanta, piattaforma software statunitense di automazione della sicurezza informatica e della conformità.

Se si gestisce un’attività di grandi dimensioni, si può valutare la sottoscrizione del piano Enterprise, disponibile in promozione a 5,39 euro per utente al mese, a cui sommare poi l’extra sconto del 10% tramite il codice NPFALL26. Con il piano Enterprise di NordPass si hanno tutte le funzioni del piano Business più le integrazioni con Microsoft Sentinel e Splunk, la gestione automatica degli accessi degli utenti attraverso Okta ed Entra ID, l’accesso SSO tramite Okta, ADFS, MS ed Entra ID, più il controllo centralizzato e il monitoraggio continuo delle credenziali condivise.

Entrambi i piani Business ed Enterprise sono disponibili inizialmente anche in prova gratuita.