NordVPN: l'offerta di fine anno con sconto record e mesi extra inclusi

Una delle migliori VPN in commercio è proposta in sconto: il prezzo di NordVPN scende così al minimo storico del 2025!
Edoardo Damato
Pubblicato il 26 dic 2025
Mancano pochi giorni alla chiusura di quella che viene considerata l’offerta più conveniente dell’anno firmata NordVPN.

Fino al 7 gennaio è possibile sottoscrivere uno dei piani biennali con uno sconto del 74%, con anche 3 mesi aggiuntivi gratuiti e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, per provare il servizio senza rischi. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di NordVPN.

Tutti i piani NordVPN in sconto e le differenze tra Base, Plus e Ultimate

I costi dei piani biennali sono i seguenti:

  • Base a 2,99 euro al mese
  • Plus a 3,89 euro al mese
  • Ultimate a 6,39 euro al mese

Il piano Base è pensato per chi desidera una VPN affidabile per navigare in modo anonimo e accedere ai contenuti streaming senza restrizioni geografiche. Include tutte le funzionalità essenziali del servizio NordVPN: connessione VPN completa, utilizzo su fino a 10 dispositivi contemporaneamente, Dark Web Monitor per il controllo delle credenziali esposte e un sistema di filtraggio del traffico tramite DNS proprietari, utile per bloccare domini pericolosi e pubblicità invasive.

Salendo di livello, il piano Plus aggiunge un ulteriore strato di sicurezza grazie a Threat Protection Pro, la tecnologia anti-malware proprietaria che analizza i file scaricati, protegge dai siti fraudolenti e blocca pubblicità e sistemi di tracciamento anche quando non si è connessi alla VPN. In questo piano è incluso anche un password manager multipiattaforma, che consente di sincronizzare e salvare automaticamente le credenziali su tutti i dispositivi, insieme alla funzione Data Breach Scanner, utile per verificare eventuali violazioni di dati sensibili come email, password o carte di pagamento.

Il piano Ultimate è invece la soluzione più completa: oltre a tutte le funzionalità dei piani precedenti, include 1 TB di spazio cloud crittografato per l’archiviazione sicura dei file e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro truffe informatiche e furti d’identità.

L’offerta NordVPN con sconto del 74%, mesi extra e rimborso garantito è disponibile solo fino al 7 gennaio. Per maggiori info e per l’attivazione basta andare sul sito di NordVPN.

