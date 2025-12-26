NordVPN: l'offerta di fine anno con sconto record e mesi extra inclusi

Mancano pochi giorni alla chiusura di quella che viene considerata l’offerta più conveniente dell’anno firmata NordVPN.

Fino al 7 gennaio è possibile sottoscrivere uno dei piani biennali con uno sconto del 74%, con anche 3 mesi aggiuntivi gratuiti e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, per provare il servizio senza rischi. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di NordVPN.

Tutti i piani NordVPN in sconto e le differenze tra Base, Plus e Ultimate

I costi dei piani biennali sono i seguenti:

Base a 2,99 euro al mese

Plus a 3,89 euro al mese

Ultimate a 6,39 euro al mese

Il piano Base è pensato per chi desidera una VPN affidabile per navigare in modo anonimo e accedere ai contenuti streaming senza restrizioni geografiche. Include tutte le funzionalità essenziali del servizio NordVPN: connessione VPN completa, utilizzo su fino a 10 dispositivi contemporaneamente, Dark Web Monitor per il controllo delle credenziali esposte e un sistema di filtraggio del traffico tramite DNS proprietari, utile per bloccare domini pericolosi e pubblicità invasive.

Salendo di livello, il piano Plus aggiunge un ulteriore strato di sicurezza grazie a Threat Protection Pro, la tecnologia anti-malware proprietaria che analizza i file scaricati, protegge dai siti fraudolenti e blocca pubblicità e sistemi di tracciamento anche quando non si è connessi alla VPN. In questo piano è incluso anche un password manager multipiattaforma, che consente di sincronizzare e salvare automaticamente le credenziali su tutti i dispositivi, insieme alla funzione Data Breach Scanner, utile per verificare eventuali violazioni di dati sensibili come email, password o carte di pagamento.

Il piano Ultimate è invece la soluzione più completa: oltre a tutte le funzionalità dei piani precedenti, include 1 TB di spazio cloud crittografato per l’archiviazione sicura dei file e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro truffe informatiche e furti d’identità.

L’offerta NordVPN con sconto del 74%, mesi extra e rimborso garantito è disponibile solo fino al 7 gennaio. Per maggiori info e per l’attivazione basta andare sul sito di NordVPN.