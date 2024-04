Norton Private Browser: sicurezza e funzionalità

Norton è una delle aziende di riferimento per quanto riguarda la sicurezza informatica, con una gamma ricca di servizi pensati per proteggere i dati e i dispositivi degli utenti. Tra i prodotti di Norton c’è anche Norton Private Browser.

Si tratta di un browser web gratuito, disponibile per il download su PC Windows e su Mac. Utilizzando Norton Private Browser è possibile ottenere diversi vantaggi, come il blocco dei tentativi di phishing e dei siti pericolosi oltre che delle pubblicità.

Il browser di Norton, inoltre, è dotato di un Centro sicurezza e privacy, che garantisce un controllo completo sui propri dati, e può integrarsi al meglio con i software di sicurezza di Norton e con altri servizi gratuiti di Norton, come il Password Manager.

Per il massimo della sicurezza, inoltre, è possibile attivare Norton 360 che include antivirus e VPN per tutti i propri dispositivi, con un costo a partire da 34,99 euro per un anno.

Norton Private Browser: la scelta giusta per navigare in sicurezza

Norton ha sviluppato il suo browser gratuito con l’obiettivo di offrire una protezione in tempo reale durante la navigazione oltre al pieno controllo della propria privacy, grazie a strumenti facili da utilizzare per tutti gli utenti.

Con Norton Private Browser, quindi, è possibile bloccare la pubblicità, velocizzando le prestazioni, ed evitare il monitoraggio tramite annunci. Ci sono poi varie funzionalità di sicurezza che consentono al browser di identificare e bloccare in automatico i tentativi di phishing, i malware e i siti web fraudolenti.

Il browser, inoltre, protegge le password salvate, mettendo al sicuro i dati degli utenti. Tutti gli strumenti di sicurezza sono gestibili tramite il Centro sicurezza e privacy, accessibili dalle Impostazioni del browser.

Per utilizzare il browser di Norton è sufficiente avviare il download gratuito tramite il sito ufficiale. Norton Private Browser è disponibile:

su PC Windows 10 e Windows 11

e su Mac a partire da macOS 10.15

Per il massimo della protezione e della sicurezza, inoltre, è possibile affiancare al browser anche Norton 360, con il sistema antivirus, in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche, e la Secure VPN di Norton, per accedere a Internet senza tracciamento.

Il bundle in questione costa 34,99 euro per la versione Deluxe, che consente l’attivazione dei software di sicurezza su 5 dispositivi tra Windows, Mac, Android e iOS. C’è anche la versione Premium che, al costo di 10 euro in più, porta la protezione fino a 10 dispositivi.