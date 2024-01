Ecco il notebook Windows 11 per attività quotidiane di base (-77%)

Non è un top di gamma, sia chiaro, ma a questo prezzo ci si potrebbe fare un pensiero. Il notebook Windows di MENGHU dovrebbe essere preso in considerazione da coloro che cercano un laptop leggero e affidabile per svolgere attività come navigazione web, email, visione di contenuti in streaming e così via. È un’ottima soluzione anche per gli studenti, per svolgere ricerche online e/o sostenere esami in videocall su Teams e piattaforme simili.

I suoi punti di forza sono di certo l’ampio display da 15,6″, gli 8GB di RAM e Windows 11 al lancio. Ah, quasi dimenticavo: il prezzo.

Per web, email e streaming questo notebook Windows 11 è perfetto, ed è scontato del 77%

Se in un notebook cerchi un macchina che svolga in modo fluido e senza intoppi operazioni quotidiane di base tra cui streaming, navigazione online e social network, allora quello di MENGHU potrebbe fare al caso tuo.

È importante sottolineare ancora una volta che questa macchina è pensata per attività meno intense come quelle sopra elencate. Del resto, la scheda tecnica non può consentire altro e non può assolutamente spingersi oltre. A proposito di specifiche tecniche, il laptop è dotato di un processore Intel Celeron quad-core (fino a 2,8GHz), 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD.

Un vantaggio non indifferente è la possibilità di lanciarsi in Windows 11 fin da subito. Disponibile con licenza ufficiale, l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft è versatile e anche abbastanza leggera, ideale quindi per svolgere al meglio tutte le attività quotidiane. E poi ci sono anche tante novità legate all’intelligenza artificiale, come Copilot.

A rendere il tutto ancora più interessante ci sono il display HD 15,6″, un trackpad ampio e la tastiera completa dei tasti funzione e del tastierino numerico sulla destra. A proposito della tastiera, all’interno della confezione trovi una cover in silicone per il layout italiano (insieme alla manualistica e al kit di ricarica).

In termini di connettività, infine, ci sono due porte USB-A, una porta USB-C e una porta HDMI. Per le connessioni wireless non mancano Wi-Fi e Bluetooth.

