Alcune tra le applicazioni storiche di Windows 11 stanno vivendo una trasformazione senza precedenti grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale.

Microsoft, impegnata in un processo di modernizzazione dal 2021, ha ridefinito software come Notepad, Paint e lo Strumento di cattura, rendendoli ancora più utili rispetto al passato.

Tra le innovazioni più significative, merita di certo una citazione Notepad. Da semplice editor di testo, ora include la funzione “Write”, che consente di riscrivere, riassumere e persino generare contenuti da zero. Questa funzione, basata sull’AI generativa, permette agli utenti di creare testi completi partendo da istruzioni basilari, offrendo un supporto essenziale per scrittori e professionisti.

Per accedere a queste funzionalità, è necessario un account Microsoft. Gli utenti standard ricevono 15 crediti gratuiti al mese, mentre i sottoscrittori di Microsoft 365 Personal e Family ne ottengono 60.

Notepad, Paint e Strumento di cattura si trasformano grazie all’AI

Un’altra applicazione iconica, Paint, è stata arricchita con strumenti basati sull’AI. Tra questi, il generatore di adesivi e un innovativo strumento di selezione intelligente, utile per isolare elementi specifici nelle immagini. La nuova interfaccia di Paint include una schermata di benvenuto che guida gli utenti attraverso le nuove funzionalità.

Anche il già citato Strumento di cattura dello schermo ha ricevuto miglioramenti significativi. Le nuove opzioni rendono il processo di cattura più intuitivo, facilitando la creazione di screenshot personalizzati e l’aggiunta di annotazioni. Questo aggiornamento evidenzia l’impegno di Microsoft nel rendere anche gli strumenti più semplici più potenti e utili per un pubblico vasto.

La trasformazione delle app di Windows 11 riflette una tendenza generale nel settore tecnologico, dove l’AI gioca un ruolo sempre più centrale. Questa integrazione non solo migliora l’efficienza degli strumenti digitali, ma ridefinisce il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Con l’evoluzione continua del sistema operativo, è probabile che ulteriori innovazioni siano introdotte nei prossimi mesi e anni, consolidando la visione di Microsoft di un’AI accessibile e utile per tutti.