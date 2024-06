Il Nothing Phone 3 sarà uno smartphone AI, annuncia il CEO

Gli smartphone di ultima generazione di Google e Samsung possono contare su funzionalità innovative basate sull’intelligenza artificiale, come Cerchia e Cerca. A breve, con iOS 18, anche Apple dovrebbe presentare novità di questo tipo, e in futuro dovrebbe aggiungersi a questo elenco anche una quarta azienda, Nothing.

Ad annunciare questa svolta in chiave AI è il CEO dell’azienda, Carl Pei, che si è esposto sull’argomento in un video pubblicato sui suoi canali social. Secondo Pei, gli smartphone rappresentano i gadget AI del futuro e l’intelligenza artificiale è destinata a cambiare il modo in cui li utilizziamo. L’imprenditore ha sottolineato come, nonostante le innovazioni degli ultimi tempi che rendono “tutto più semplice e bello”, in fin dei conti l’esperienza d’uso non sia cambiata poi così tanto.

Il modo in cui utilizziamo i nostri smartphone deve essere ridefinito. L’attuale esperienza utente non si evolve da più di un decennio!

Nello stesso video, Pei e un altro membro del team hanno mostrato alcune demo. La prima ricorda GPT-4o di OpenAI, con un assistente vocale perfettamente integrato nel sistema operativo e in grado di svolgere in modo più versatile e preciso il suo compito. La seconda invece presenta una schermata iniziale personalizzata e dinamica, in grado di proporre all’utente – grazie all’intelligenza artificiale – quello di cui ha bisogno in quel preciso momento.

There’s been a lot of hype around AI. Some great, some confusing. It’s great to see new companies rethinking the user experience and form factors. However, there is no doubt that smartphones will remain the main consumer AI form factor for the foreseeable future. With over 4… pic.twitter.com/ERJc7xhwBa — Carl Pei (@getpeid) June 5, 2024

Queste (e altre) novità saranno integrate nel Nothing Phone (3), in arrivo sul mercato nel corso del 2025.

Negli ultimi due mesi abbiamo progettato e prototipato le interazioni AI. Oggi mostriamo alcuni concept per rendere meglio l’idea. Queste novità verranno migliorate e introdotte gradualmente, a partire dal Phone (3) dell’anno prossimo.

Il CEO di Nothing – dopo una stoccata a Humane e Rabbit, che hanno provato, fallendo, a rivoluzionare il mercato con dispositivi AI senza app e con interfacce complesse e piene di bug – ha dichiarato che il compito della sua azienda è di costruire una sorta di ponte che possa consentire il passaggio dai sistemi attuali a quelli più innovativi del futuro.