Notifiche e fake news su iPhone? Apple ci mette una pezza: ecco come

Il lancio di Apple Intelligence, avvenuto qualche mese fa, ha portato non solo una serie di funzioni innovative basate sull’Intelligenza Artificiale, ma anche alcuni problemi tutt’altro che secondari.

Uno di questi è legato alle ormai famigerate notifiche con riepiloghi delle notizie tramite AI. Il modello di Apple dovrebbe riassumere una serie di notifiche, leggendole e comprendendone l’essenza per poi aggiornare l’utente. La funzionalità, a dispetto delle ottime premesse, sta creando il caos tra i possessori di iPhone. In più occasioni, iOS ha generato titoli imprecisi, se non del tutto errati, creando delle vere e proprie fake news.

Il fenomeno si è dimostrato talmente preoccupante che il colosso di Cupertino è dovuto intervenire con una dichiarazione ufficiale.

Notifiche riepiloghi AI di Apple Intelligence: una soluzione poco convincente

Nel messaggio viene spiegato come Apple Intelligence ha come obiettivo quello di rendere le attività quotidiane degli utenti più rapide e semplici. In questo contesto, le notifiche con riepiloghi AI sono ancora considerate in versione beta, dunque sottoposte a continui aggiornamenti.

Apple ha poi sottolineato come i riepiloghi sono segnalati come generati dall’AI e come la fonte originale sia comunque accessibile con un semplice tocco del dito. In ogni caso, l’azienda aggiornerà i riepiloghi nel corso delle prossime settimane per risolvere in modo definitivo il problema.

A livello pratico, oltre a lavorare sotto il cofano di Apple Intelligence, la compagnia sembra essere intenzionata a rendere più visibile l’etichettatura che presenta il contenuto come generato dall’AI, senza andare più di tanto oltre. Non è chiaro quando arriverà esattamente questo aggiornamento, ma potrebbe essere incluso in iOS 18.3, con un lancio previsto proprio nelle prossime settimane.

Per evitare di ricevere notifiche “poco chiare”, è possibile intervenire sui riepiloghi disattivandoli, attraverso l’apposita opzione in Impostazioni.