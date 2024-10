Notion lancia nuova app per gestire e-mail basata sull'IA

Notion, piattaforma per l’organizzazione e la collaborazione nell’ambito lavorativo, si prepara a lanciare un nuovo strumento. Si tratta di un’app per gestire le e-mail che, a detta del servizio stesso, sarà caratterizzata da un elevata libertà lato personalizzazione e integrerà funzioni legate all’Intelligenza Artificiale.

L’app, battezzata semplicemente Mail, secondo quanto sostenuto da Notion sarà in grado di “distillare” gli elementi costitutivi dei messaggi di posta elettronica, offrendo all’utente visualizzazioni, azioni e layout su misura a seconda del caso.

Come preannunciato, anche l’IA avrà un ruolo fondamentale con Mail. La piattaforma può vantare un modello proprio, ovvero Notion AI, già ampliamente utilizzato per la scrittura di testi e non solo. Questa permetterà agli utenti di organizzare, archiviare o creare bozze attraverso prompt testuali, così come avviene con qualunque altro chatbot in circolazione.

Secondo quanto trapelato, l’IA potrà anche pianificare riunioni attraverso l’app Calendar, introdotta negli scorsi mesi da Notion.

Non solo l’app per gestire le e-mail: Notion sempre a lavoro per migliorare i suoi servizi

Secondo le previsioni di Notion, la sua app Mail sarà lanciata all’inizio del 2025 e andrà a integrarsi con gli account Google degli utenti. Nonostante manchino ancora parecchie settimane al prossimo anno, è possibile iscriversi alla lista di attesa per poter provare in anteprima questo strumento così interessante con largo anticipo. A quanto pare, saranno disponibili software per dispositivi Android e iOS.

Notion è un servizio in rapida espansione, così come confermato anche dal lancio di un altro nuovo strumento come Forms. Questo viene presentato come un’alternativa al più popolare Google Forms.

Tutte queste novità evidenziano come la piattaforma in questione si stia ritagliando un ruolo di rilievo nel settore delle app di produttività, nonostante la concorrenza di tutto rispetto capitanata da nientemeno che Google e il suo ecosistema.