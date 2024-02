Novità WhatsApp: ecco i nuovi strumenti di formattazione del testo

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno rilasciato diversi nuovi strumenti di formattazione che si riveleranno utilissimi per gli utenti al fine di mettere ordine nelle proprie chat testuali.

In questo senso, l’attivazione delle utilità prevede l’inserimento di determinati segni di punteggiatura seguiti da uno spazio che permetteranno di rendere più ordinato il testo, arricchendolo e rendendolo più leggibile rispetto al passato.

Con i trattini, per esempio, sarà possibile creare elenchi puntati mentre un numero seguito da un punto permette di avviare un elenco puntato. Utilizzando il simbolo “>“, sempre seguito da spazio, è possibile aggiungere una citazione.

Con l’apice inverso, ovvero “`“, è infine possibile riprodurre un codice. A questi strumenti di formattazione si aggiungono quelli già esistenti da anni, come grassetto, corsivo, barrato e monospazio.

Nonostante Meta abbia annunciato in via ufficiale questa implementazione, vi sono alcuni aspetti di questa introduzione che sono emersi dopo che i primi utenti hanno potuto accedervi.

Gli strumenti di formattazione del testo di WhatsApp sono arricchiti da elenchi puntati, citazioni e non solo

Stando a quanto riportato dal sito TechCrunch, le funzioni introdotte non sono attive solo nelle chat individuali, ma anche sui canali della piattaforma, con possibile applicazione sia su app mobile (iOS e Android) che su Mac oltre che direttamente da browser Web.

Curiosamente l’app in versione Windows non sembra ancora usufruire dell’implementazione: al momento non è ancora dato sapere se si tratta di una scelta voluta o di un problema tecnico di qualche tipo.

Allo stato attuale, l’introduzione non sembra ancora interessare l’utenza WhatsApp nella sua totalità ma, nel corso delle ore o dei giorni, gli strumenti sono destinati a raggiungere tutti i dispositivi su cui l’app è installata.

Tutto ciò avviene a solo poche ore dall’introduzione di un’altra funzione di WhatsApp molto apprezzabile sotto il punto di vista della privacy, attraverso cui sarà impedito ad utenti troppo invadenti di visualizzare le immagini dei profili altrui.