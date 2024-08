Nuova app Sony per ottimizzare la gestione di controller PS5 su PC

Grazie all’introduzione di una nuova app, chiamata PlayStation Accessories, Sony offrirà una nuova serie di opzioni per quanto riguarda i controller PS5 in ambiente PC.

Se fino a questo momento le periferiche offrivano uno spazio di manovra limitato per quanto riguarda le impostazioni su computer, i videogiocatori potranno finalmente gestire regolare la sensibilità dello stick, la mappatura dei pulsanti e le zone morte dei trigger anche se intendono utilizzare il controller su PC e non su console.

Nonostante tutto ciò sia una novità, come notato dal sito di Tom’s Hardware, l’app non è altro che una versione aggiornata del vecchio Firmware Updater per controller wireless DualSense.

I controller PS5 su PC? Solo un piccolo tassello della strategia Sony

PlayStation Accessories va oltre la semplice customizzazione del controller, permettendo all’utente di creare fino a 30 profili diversi per la periferica. Di fatto, sarà possibile utilizzare configurazioni diverse in base al genere del titolo giocato, spaziando dagli FPS più frenetici fino agli GDR dai ritmi più rilassati.

Le nuove funzioni di personalizzazione dei controller PS5 per PC non è un’operazione estemporanea di Sony, ma rientra in una chiara strategia della compagnia nipponica per espandere il suo ecosistema. In questo contesto, per esempio, sono di recente proposte ai videogiocatori PC alcune ex esclusive console (come Ghost of Tsushima Director’s Cut e God of War).

Sommando tali politiche alla nascita di PlayStation Accessories è possibile che Sony continui in questa direzione, offrendo nuove funzionalità multipiattaforma. In alcuni casi, si paventa persino la produzione di alcune periferiche appositamente ideate per lavorare tanto su PS5 quanto su computer.

Nel frattempo, si stanno moltiplicando le voci che vedono ormai imminente il lancio di PlayStation 5 Pro, stando ad alcune voci di corridoio legate al recente Gamescom 2024.