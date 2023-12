Nuova ISO Windows 11 23H2 aggiornata a dicembre 2023

A poco meno di due mesi di distanza dal rilascio di Windows 11 23H2, il secondo grande feature update per il più recente sistema operativo Microsoft, l’azienda di Redmond ne pubblica un’altra versione. Si tratta della nuova ISO Windows 11 23H2 contenente le correzioni per tutti i bug emersi dal rilascio del pacchetto a fine ottobre 2023, sino alla data odierna.

Seguendo le istruzioni per scaricare Windows 11 ISO ovvero l’immagine del supporto d’installazione del sistema operativo, puntando il browser sulla pagina ufficiale Microsoft Download di Windows 11, ci si trova sempre dinanzi al messaggio “Versione corrente: Aggiornamento di Windows 11 2023, Versione 23H2“. In realtà, cliccando su Windows 11 (multi-edition ISO) quindi sul pulsante Scarica (sezione “Download dell’immagine del disco (ISO) di Windows 11“), viene adesso proposto un file dal nome Win11_23H2_Italian_x64v2.iso .

La presenza del suffisso “v2” è chiara indicazione che si tratta di una nuova ISO di Windows 11 23H2, aggiornata – in questo caso – al 19 dicembre 2023.

Seguendo le indicazioni riportate nell’articolo citato in precedenza, è quindi possibile creare un supporto di installazione di Windows 11 aggiornato, che non soffre delle problematiche emerse nelle ultime settimane. Tra i vari bug risolti, Microsoft garantisce ad esempio che l’Assistente vocale (Narrator), utilità per la lettura dello schermo, funziona perfettamente dopo l’installazione da zero di Windows 11. Inoltre, scompariranno tutti i problemi di disconnessione della WiFi lamentati da alcuni utenti del sistema operativo.

Come effettuare il download della nuova ISO Windows 11 23H2 aggiornata

La nuova ISO di Windows 11 23H2 aggiornata può essere utilizzata come base per creare un supporto avviabile contenente tutte le correzioni sin qui distribuite da Microsoft, a partire quindi dal file Win11_23H2_Italian_x64v2.iso . È però possibile utilizzare la stessa immagine ISO per effettuare un’installazione in-place ovvero per aggiornare Windows 11 alla release 23H2 a partire da una precedente versione (di Windows 10 o di Windows 11). Oppure per reinstallare Windows 11 23H2 su un sistema che già utilizza lo stesso feature update: in questo modo è possibile risolvere eventuali problemi e ripristinare il funzionamento della macchina, senza perdere né i dati personali né le impostazioni né, ancora, le applicazioni installate.

Il bello è che anche l’autore della popolare e apprezzata utilità Rufus ha già provveduto ad aggiornare lo script per il download dei file ISO di Windows. Scaricando l’applicazione, anche in versione portabile, cliccando sulla freccia a destra di SELEZIONA quindi scegliendo DOWNLOAD, si può avviare una routine che – nel caso di Windows 11 – propone appunto il download della nuova ISO di Windows 11 23H2: nel menu a tendina Release compare infatti “23H2 v2 (Build 22631.2861 – 2023.12)“.

L’aspetto importante è che Rufus permette di intervenire direttamente sulla configurazione dell’immagine ISO aprendo alla possibilità di installare Windows 11 sui PC non compatibili. Nello stesso articolo abbiamo comunque presentato tutte le possibili modifiche per arrivare al medesimo risultato. Alcune sono oggettivamente più creative, ma non meno semplici da porre in atto. Ed evitano l’utilizzo di strumenti di terze parti.

Credit immagine in apertura: iStock.com/NguyenDucQuang