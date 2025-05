Nuova truffa svuota conto: lo zaino North Face da 2 euro visto su Facebook

Le piattaforme social, spesso terreno fertile per offerte irresistibili, stanno diventando un campo minato per le frodi online. Negli ultimi tempi, una nuova ondata di truffe su Facebook ha preso di mira gli utenti, sfruttando falsi annunci di prodotti Decathlon a prezzi irrisori.

Il fenomeno, simile alle precedenti truffe legate a biciclette elettriche gratuite, ora ruota attorno a falsi annunci Decathlon che propongono zaini North Face a soli 2 euro, ben al di sotto del prezzo di mercato, che oscilla tra i 50 e i 100 euro. I truffatori, per aumentare la credibilità delle loro offerte, condividono immagini di scontrini autentici e sfruttano slogan che spingono gli utenti a un acquisto impulsivo.

Il meccanismo della truffa

La strategia è ben consolidata: l’utente, attratto dall’offerta, clicca su un link che lo indirizza a un modulo da compilare con dati personali. Una volta forniti, i truffatori possono accedere a informazioni sensibili come password e coordinate bancarie.

Per convincere le vittime, i truffatori fanno leva su emozioni e urgenza. Un esempio è la storia dell’ex dipendente Decathlon che, per vendetta dopo il licenziamento, decide di svelare un’offerta segreta. Questo tipo di narrazione genera un senso di esclusività e urgenza, spingendo gli utenti a non riflettere e a procedere immediatamente all’acquisto.

A rendere più difficile il contrasto di queste frodi è l’utilizzo di profili falsi che scompaiono rapidamente, rendendo complessa l’identificazione dei responsabili.

Come difendersi

In un contesto digitale sempre più complesso, la consapevolezza è la prima arma di difesa contro le frodi online. Ecco alcune misure preventive da adottare:

Evitare di cliccare su link che sembrano poco affidabili o non verificati

Non condividere mai informazioni personali

Bloccare immediatamente la carta di credito se si sospetta un utilizzo fraudolento

Segnalare tempestivamente ogni sospetto di truffa alle autorità competenti

Nel panorama attuale, dove le tecniche di inganno diventano sempre più sofisticate, mantenere alta l’attenzione e adottare un approccio cauto sono strumenti indispensabili per navigare in sicurezza sul web.