Nuove conferme nel codice: Spotify prepara il lancio dell'audio lossless

Dopo anni di attesa e numerosi rinvii, Spotify HiFi sembra finalmente pronto a debuttare. La funzionalità di audio lossless, tanto richiesta dagli utenti, potrebbe presto diventare una realtà, grazie a recenti indizi scoperti nel codice dell’applicazione Spotify, sia in versione desktop che mobile.

Chiari riferimenti in frammenti di codice come “Musica lossless, ora in premium” e specifiche tecniche che promettono “La migliore qualità audio su Spotify, fino a 24-bit/44.1 kHz” suggeriscono che il servizio sia ormai in fase avanzata di sviluppo.

Annunciato inizialmente nel 2021, il progetto di streaming musicale in alta definizione ha subito ritardi significativi, attribuiti principalmente a complessità legate alle licenze musicali. Tuttavia, recenti accordi con colossi come Warner Music e Universal Music Group sembrano aver risolto questi ostacoli, spianando la strada al lancio. L’azienda sta ora puntando su un segmento di mercato premium, come suggerito dal CEO Daniel Ek, che ha accennato a investimenti mirati a soddisfare gli audiofili più esigenti.

Audio lossless presto una realtà su Spotify

Un ulteriore segnale arriva da Bloomberg, che riporta la possibilità di un nuovo livello di abbonamento chiamato “Music Pro”, previsto entro il 2025, con streaming audio di qualità superiore. Nonostante l’entusiasmo, il servizio potrebbe presentare alcune limitazioni: non tutti i brani saranno disponibili in formato lossless e problemi di connessione potrebbero influire sull’esperienza d’ascolto. Spotify raccomanda l’uso di dispositivi compatibili con Spotify Connect o apparecchiature collegate via cavo per sfruttare al massimo la qualità audio offerta.

Con questa mossa, Spotify mira a recuperare terreno rispetto ai suoi principali concorrenti, come Amazon Music e Tidal, che già offrono opzioni di streaming in alta definizione. La pressione competitiva e la crescente domanda da parte degli utenti hanno spinto l’azienda a innovare e rispondere alle esigenze degli appassionati di musica, garantendo una qualità audio che si avvicina a quella dei CD.

La prospettiva di accedere a un servizio audio lossless rappresenta un cambiamento significativo nel panorama dello streaming musicale. Con milioni di abbonati in tutto il mondo, Spotify cerca di posizionarsi come leader anche nel segmento dell’alta qualità audio, puntando a fidelizzare ulteriormente i propri utenti e attrarne di nuovi.