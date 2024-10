Nuovo aggiornamento Google Maps: che fine ha fatto la scheda Meteo?

Google Maps si aggiunge a una lista di servizi legati alla compagnia di Mountain View che, negli ultimi mesi, ha ottenuto degli importanti aggiornamenti nel contesto dell’interfaccia.

In questa fase di trasformazione, una scheda introdotta giusto qualche tempo fa sembra essere scomparsa nel nulla. Stiamo parlando della scheda Meteo, utile per tenere sotto controllo l’evoluzione del clima nelle prossime ore e giorni.

Le modifiche all’interfaccia hanno lasciato disorientati alcuni utenti che non hanno più individuato queste preziose indicazioni all’interno dell’app. In realtà, tutto rientra nei piani di Google.

In precedenza, gli utenti potevano individuare tali informazioni nell’angolo in alto a sinistra della mappa. Il recente aggiornamento ha collocato il tutto in una scheda relativa al nome della città (o del quartiere) che si sta visualizzando su Google Maps.

La scheda Meteo di Google Maps? Con il nuovo restyling cambia tutto

Espandendo la suddetta scheda, i dati relativi al meteo dovrebbero apparire in alto a destra. Tutto, nelle intenzioni di Google, dovrebbe portare a una mappa più pulita e meno caotica.

A livello pratico, la filosofia seguita è quella già mostrata con il restyling grafico di altre app come Google Meet, Foto e Gmail, con il fine di prediligere un’esperienza minimale e accessibile anche agli utenti meno smaliziati.

Nonostante ciò, un cambiamento come quello della scheda Meteo potrebbe causare disorientamento nell’utenza più abitudinaria. Per molti, i gesti per controllare il meteo sono ormai ben impressi nella memoria muscolare e, dover cambiare la procedura, potrebbe richiedere un po’ di tempo e pratica.

La nuova gestione del meteo è apparsa con l’ultima beta di Google Maps (versione 11.151.x) e, al momento, non è dato sapere quando questo restyling sarà disponibile sulla versione ufficiale dell’app.