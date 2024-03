Nuovo aggiornamento WhatsApp, si potranno fissare fino a 5 chat

Chiunque usi WhatsApp come propria app di messaggistica principale ha di certo un problema: l’elenco delle chat diventa spesso affollato. Ad oggi, tra i contatti di amici, parenti e conoscenti si aggiungono quelli business e molte altre conversazioni ed è per questo che una ventata d’ordine risultava necessaria.

In realtà gli sviluppatori capirono tutto questo già nel 2017: da quel momento fu concessa la possibilità di fissare in alto le proprie chat preferite. Mettendole in cima all’elenco, queste sono certamente raggiungibili più agevolmente e rapidamente ma ad oggi tre conversazioni sono troppo poche. Questo è il numero di chat che gli utenti WhatsApp possono fissare in alto, ma ora che sono passati quasi sette anni da quel momento, qualcosa sta per cambiare. Il nuovo aggiornamento porta altre due conversazioni da aggiungere a quelle preferite.

WhatsApp: adesso le chat fissate in cima passano da tre a cinque

Come riportato dalla fonte per eccellenza in merito alle novità targate WhatsApp, ovvero WABetaInfo, la nuova versione beta 2.24.6.13 dell’app è pronta ad offrire una grande miglioria. Gli utenti possono finalmente fissare cinque chat in cima all’elenco. Ulteriori voci parlano di un numero destinato ad aumentare ancora ma per adesso non c’è alcuna conferma in merito a questo possibile nuovo aggiornamento.

Sfortunatamente per ora la possibilità di fissare fino a cinque chat in cima all’elenco delle conversazioni non è disponibile per tutti. Anche coloro che hanno installato la versione 2.24.6.13 di WhatsApp beta per Android possono ritrovarsi a non vedere l’upgrade. La nuova feature è stata concessa solo ad un numero ristretto di sviluppatori.

Questo è un segnale che ci vuole ancora un po’ di tempo affinché la novità sbarchi sull’applicazione in pianta stabile. Anche per i canali è stata notata nelle beta una feature simile. L’esordio delle funzioni pertanto potrebbe avvenire nello stesso momento.