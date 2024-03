WhatsApp, un update per Android: ecco l'editor integrato per gli sticker

La grande abilità di WhatsApp nel testare di continuo nuove funzionalità è risaputa. Gli utenti si affidano a questa peculiarità della celebre applicazione di messaggistica per beneficiare di un numero sempre più alto di novità. Il 2023 è stato emblematico, riportando tanti aggiornamenti importanti che hanno cambiato profondamente la piattaforma.

Questa volta l’app si prepara a lanciare una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di creare adesivi autonomamente .

WhatsApp introduce l’editor per creare adesivi anche su Android dopo iOS

Come riporta la redazione di WaBetaInfo, la nuova funzionalità introdurrà un nuovo editor integrato in WhatsApp, utile proprio per la creazione dei simpatici sticker. L’aggiornamento sembra essere già in fase di test all’interno dell’ultima beta riservata al sistema operativo Android.

La novità infatti non riguarda chi possiede un iPhone, siccome tale possibilità in quel caso è già presente da un po’. Le opzioni di personalizzazione che il nuovo editor di adesivi consente, sono semplici da utilizzare. Basta infatti scegliere un’immagine per tirare fuori un adesivo, avendo peraltro anche la possibilità di modificarlo subito dopo scegliendo l’opzione “Modifica adesivo“.

Nel momento in cui un’immagine viene selezionata per essere trasformata in un adesivo, l’app aprirà automaticamente l’editor evidenziando il soggetto. Nel caso in cui WhatsApp non dovesse centrare in maniera automatica il soggetto che si desidera trasformare in sticker, niente paura: nella parte inferiore dello schermo ci saranno opzioni alternative su quella stessa immagine selezionata.

Attualmente,il nuovo aggiornamento risulta disponibile solo ed esclusivamente per un numero limitato di utenti sul sistema operativo Android. Al contempo è lecito pensare che nelle prossime settimane WhatsApp darà il via alla distribuzione per l’app in pianta stabile, probabilmente in maniera graduale. È difficile al momento dire quando arriverà effettivamente l’update per tutti: potrebbe infatti trattarsi di un paio di settimane come di un paio di mesi. Serve solo aspettare, ormai la novità è pronta all’arrivo.