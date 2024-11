Nuovo bottone nell'interfaccia di Google Keep per Android

Google Keep è, senza ombra di dubbio, un’applicazione sottovalutata da molti. Sebbene il suo compito principale sia semplice (ovvero gestire appunti, elenchi e checklist) si tratta di un servizio apprezzato nell’ecosistema di Google.

Gli sviluppatori della compagnia di Mountain View hanno deciso di migliorare l’usabilità di questo strumento, aggiungendo un nuovo pulsante di azione mobile (FAB) alla sua interfaccia. Questo dovrebbe andare a sostituire il segno “+” multicolore che si trova in basso a destra quando si apre l’app.

Selezionando il nuovo pulsante, gli utenti potranno creare una nuova nota di tipo Immagine, Disegno, Elenco o Testo. Una volta apparse le opzioni disponibili, l’utente potrà scegliere la soluzione più adatta. Questo nuovo meccanismo va a sostituire la barra in basso a sinistra del display che, fino ad oggi, mostrava le icone relative alle suddette voci.

La novità proposta da Google dovrebbe offrire agli utenti una maggiore visibilità dei contenuti sul display dello smartphone.

Un piccolo svantaggio legato al nuovo bottone di Google Keep

Nonostante l’introduzione del nuovo bottone possa essere considerate come positiva, questo presenta anche uno svantaggio.

Il nuovo design non permette più la creazione di note ed elenchi sull’app Google Keep con un singolo tocco. Per ottenere lo stesso risultato, di fatto, gli utenti dovranno prima selezionare il FAB e poi scegliere il contenuto desiderato.

Il nuovo bottone sarà disponibile, almeno al momento, solo per gli utenti Android (non vi sono indicazioni chiare riguardo la possibile implementazione sulla relativa app iOS). L’aggiornamento in questione avverrà lato server, con la versione 5.24.432.x di Google Keep.

Giusto qualche mese fa Google ha modificato la stessa app, permettendo rendendo disponibili i promemoria di Keep su Google Tasks.