Il nuovo MacBook Air M3 è in preordine su Amazon

Il primo aggiornamento del catalogo di Apple del 2024 è arrivato in questi giorni, con la presentazione del MacBook Air M3. Il notebook presenta lo stesso design del modello della precedente generazione ma può contare su performance migliorate grazie al processore made-in-Cupertino.

Il nuovo laptop, disponibile in diverse configurazioni (anche con 16GB di RAM) e in due versioni con schermo da 13 e 15 pollici rispettivamente, è da questo momento preordinabile su Amazon ad un prezzo di partenza di 1.349€. La consegne inizieranno l’8 marzo.

Preordina il nuovo MacBook Air M3 su Amazon

MacBook Air M3 13″

MacBook Air M3 15″

MacBook Air M3: quando potenza, design ed efficienza si incontrano

La novità più importante del laptop Apple di nuova generazione è certamente il processore M3. Realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri, il chip porta le performance ad un nuovo livello: in base a quanto dichiarato dall’azienda californiana, il MacBook Air M3 è fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del più veloce notebook della gamma Air con processore Intel. Migliora anche l’autonomia, che può raggiungere le 18 ore.

Il processore è fondamentale per attività più intense ed impegnative, come il gaming con titolo AAA, l’editing di foto e video (anche sfruttando l’AI generativa) e la produttività con fogli di calcolo Excel. A proposito di intelligenza artificiale generativa, secondo Apple questo è il miglior portatile consumer al mondo, in grado di offrire ottime prestazioni sia on-device che in cloud.

Ma il notebook può contare anche su altro. Il display è un Liquid Retina con una luminosità che raggiunge i 500 nit e un supporto di un miliardo di colori. E per incrementare la produttività, è possibile collegare fino a due monitor esterni (con un “però”). Spiccano anche la videocamera FaceTime 1080p, i tre microfoni array, il sistema di altoparlanti con audio immersivo, il Wi-Fi 6E, la Magic Keyboard retroilluminata e il Touch ID.

Insomma, il nuovo Air ha tutto al posto giusto sia in ottica produttività che intrattenimento.