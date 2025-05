E' ufficiale: il nuovo menu Start di Windows sarà così

Una vera e propria rivoluzione si prepara per il menu Start di Windows 11, che si arricchirà di nuove funzionalità e modalità di visualizzazione, segnando un importante passo avanti per l’interfaccia utente del sistema operativo di Microsoft. Durante la presentazione dei nuovi dispositivi Surface, l’azienda ha annunciato molte novità che saranno presto disponibili su tutti i Copilot+ PC. Tra queste, anche un nuovo design del menu Start.

Menu Start Windows 11: le novità

Tra le principali innovazioni, spicca l’introduzione di tre modalità di visualizzazione per il menu Start. Gli utenti potranno scegliere tra la classica lista, una griglia di icone o una nuova vista per categorie che raggruppa automaticamente le applicazioni in cartelle, un approccio che ricorda quello adottato da iOS. Questo cambiamento promette di migliorare la navigazione e ottimizzare l’utilizzo dello spazio, rendendo l’interfaccia più intuitiva e funzionale.

Un’altra significativa novità è l’integrazione di una sezione dedicata a Phone Link, che consentirà agli utenti di monitorare dal PC informazioni essenziali del proprio smartphone, come lo stato della batteria, la connessione, i messaggi e le foto recenti. Questa funzione, altamente personalizzabile, può essere adattata alle esigenze di ogni utente o disattivata completamente per chi preferisce un’esperienza più tradizionale.

La personalizzazione è al centro delle modifiche previste: sarà possibile decidere quali applicazioni fissare nel menu Start e se nascondere i contenuti consigliati, offrendo così un controllo più flessibile sull’interfaccia. Queste novità rientrano in una strategia più ampia che mira a integrare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in tutto il sistema operativo.

Quando arriva il nuovo menu Start

Il nuovo menu Start sarà disponibile soltanto sui Copilot+ PC, sia con chip Qualcomm che con Intel e AMD, a partire dalle prossime settimane.

Per quanto riguarda la distribuzione, i primi dispositivi a ricevere l’aggiornamento saranno quelli con chip Snapdragon X, seguiti dai modelli con processori AMD e Intel. Gli iscritti al programma Windows Insider avranno accesso anticipato alle nuove funzionalità, mentre il rilascio ufficiale è previsto entro la fine dell’anno.