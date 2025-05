Microsoft svela i nuovi Surface Pro 12 con Snapdragon X Plus

Microsoft si prepara a dare una scossa al mercato dei dispositivi compatti con il lancio di due nuovi modelli basati su architettura Arm. L’annuncio ufficiale è previsto per il 6 maggio, quando il colosso di Redmond svelerà il Surface Pro 12 e il Surface Laptop 13.

Questi dispositivi puntano su un design moderno, elevate prestazioni e una strategia di prezzo accessibile, mirando a rendere i dispositivi Windows su Arm più diffusi ed efficienti.

Entrambi i modelli saranno alimentati dalla piattaforma Snapdragon X Plus, nello specifico dal chip X1P-42-100. Questo processore, dotato di otto core CPU Oryon personalizzati, rappresenta il cuore tecnologico dei nuovi dispositivi. L’obiettivo di Microsoft è combinare prestazioni elevate con un’efficienza energetica ottimale, promettendo fino a 16 ore di autonomia in riproduzione video.

Microsoft punta forte sul processore Snapdragon X Plus

Surface Pro 12 riprende il formato compatto e funzionale di modelli iconici come il Surface Pro 3, aggiornandolo con componenti all’avanguardia. Il dispositivo sarà dotato di un display PixelSense Flow LCD, 16 GB di RAM LPDDR5X e opzioni di archiviazione UFS da 256 GB o 512 GB.

Particolarmente interessante è la presenza di una NPU Hexagon, in grado di raggiungere fino a 45 TOPS per supportare elaborazioni avanzate di intelligenza artificiale.

Il design di Surface Pro 12 include due porte USB 3.2 Type-C e sarà disponibile in tre colorazioni: Ocean Blue, Platinum Gray e Violet. Questa varietà di scelte estetiche si combina con un’attenzione particolare alla portabilità e all’efficienza, rendendo il dispositivo ideale per professionisti e studenti in movimento.

Passando al Surface Laptop 13, questo modello si posiziona come un’alternativa più economica rispetto al Surface Laptop 7, pur mantenendo un livello tecnologico avanzato. Condivide con Surface Pro 12 lo stesso processore Snapdragon X Plus e le specifiche di memoria, ma presenta alcune differenze chiave. Il display opera a una frequenza di 60Hz, il touchpad è realizzato in vetro e l’autenticazione biometrica avviene tramite impronta digitale anziché riconoscimento facciale.

Il Surface Laptop 13 offre una dotazione di porte più ampia, includendo due USB 3.2 Type-C, una USB Type-A e un jack per cuffie da 3,5 mm. Una novità significativa è l’eliminazione del connettore proprietario Surface Connect, sostituito dalla ricarica standard USB-C, che rappresenta una scelta orientata alla praticità e alla compatibilità universale.

Entrambi i dispositivi, tuttavia, non includeranno un alimentatore nella confezione. Gli utenti dovranno utilizzare caricabatterie USB-C PD da almeno 27W, una decisione che si allinea alla crescente attenzione verso la sostenibilità e la riduzione degli sprechi.