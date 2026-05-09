Monitor OLED di nuova generazione: LG Display cambia le regole del settore

LG Display accelera sul segmento OLED con due annunci che puntano direttamente al mercato dei monitor professionali e dedicati al gaming di fascia alta.

L’azienda sudcoreana ha presentato un nuovo pannello OLED 5K da 45 pollici e la terza generazione della tecnologia Tandem OLED, evoluzione progettata per aumentare luminosità, efficienza energetica e durata operativa.

Il contesto è quello di un mercato in rapida espansione: IDC prevede che i monitor OLED supereranno i 2 milioni di unità annuali entro la fine dell’anno, trainati soprattutto dal gaming high-end e dai creator professionali.

Fino a pochi anni fa gli OLED venivano associati quasi esclusivamente ai televisori premium e agli smartphone; oggi produttori come LG Display e Samsung Display cercano di conquistare anche workstation creative e produzione video professionale.

OLED 5K da 45 pollici: densità, refresh e testo finalmente leggibile

Il pannello utilizza una risoluzione 5120 x 2160 Pixel in formato ultrawide 21:9, con una densità di circa 125 PPI.

La diagonale da 45 pollici permette di ottenere una nitidezza superiore rispetto agli attuali OLED gaming WQHD, spesso criticati per la resa del testo e per il fringing cromatico negli ambienti desktop.

LG afferma che il display supporta una modalità dual refresh: fino a 330 Hz a risoluzioni inferiori e 165 Hz alla risoluzione nativa 5K2K, con tempi di risposta dichiarati inferiori a 0,03 ms gray-to-gray. Sul fronte testo, LG Display sostiene di avere ottimizzato la disposizione dei subpixel per migliorare il rendering dei font, intervenendo sia sulla struttura fisica sia sugli algoritmi del controller display.

Si tratta di un problema storico per i monitor OLED desktop, dove le implementazioni WRGB non seguono l’allineamento RGB standard e il subpixel rendering di Windows ClearType può produrre contorni meno definiti rispetto a un buon IPS tradizionale.

Tandem OLED di terza generazione e gestione del burn-in

L’altro elemento centrale riguarda la tecnologia Tandem OLED di terza generazione.

La struttura utilizza più layer emissivi sovrapposti invece di un singolo stack organico, distribuendo il carico tra i vari strati. In questo modo il pannello raggiunge livelli di luminanza superiori riducendo contemporaneamente stress termico e degrado dei materiali.

LG Display dichiara incrementi fino al 15% nella luminosità massima e miglioramenti dell’efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. La tecnologia non è una novità assoluta: Apple la impiega già sull’iPad Pro OLED, ma adattarla a monitor desktop ad alto refresh mantenendo uniformità termica e costi sostenibili resta una sfida concreta.

Sul fronte burn-in, i nuovi pannelli integrano sistemi avanzati di compensazione e monitoraggio termico continuativo. La minore densità di corrente richiesta dalla configurazione tandem dovrebbe ridurre il rischio di retention permanenti, da sempre il principale ostacolo per l’adozione OLED in ambienti professionali con elementi statici fissi a schermo.

Posizionamento ultra premium e disponibilità nella seconda metà del 2026

Con questo annuncio LG Display punta a rafforzare la propria posizione nel mercato gaming premium, oggi uno dei segmenti più redditizi per i monitor OLED.

Il nuovo pannello 5K da 45 pollici prova a rispondere direttamente alle critiche più frequenti rivolte agli ultrawide attuali, intervenendo su nitidezza, luminosità e durata. Le specifiche suggeriscono un posizionamento chiaramente ultra premium, probabilmente oltre i 1.500 dollari nelle configurazioni iniziali. LG Display non ha ancora comunicato date precise, ma diversi produttori partner dovrebbero mostrare i primi monitor basati sul nuovo pannello durante la seconda metà del 2026.