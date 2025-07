Nuovo standard Qi 2 a 25W: arriva il MagSafe per Android

Il panorama della ricarica wireless si prepara a vivere una trasformazione radicale grazie all’introduzione del nuovo standard Qi 2 25W, annunciato ufficialmente il 23 luglio 2025 dal Wireless Power Consortium. Questa evoluzione segna un salto tecnologico significativo, incrementando la potenza massima di ricarica wireless del 70% rispetto al precedente limite di 15W e garantendo una maggiore efficienza, velocità e sicurezza per tutti gli utenti, sia nel settore mobile.

Qi 2 a 25W: cosa cambia

Uno degli aspetti più apprezzati del nuovo standard è proprio la capacità di raggiungere i 25W, una soglia che permette di ricaricare i dispositivi in tempi più ragionevoli rispetto alle generazioni precedenti. L’implementazione di magneti per l’allineamento automatico tra dispositivo e caricatore, ispirata al celebre sistema MagSafe di Apple, assicura non solo una maggiore affidabilità ma anche una sicurezza superiore, minimizzando il rischio di disallineamento e di conseguente surriscaldamento.

La nuova tecnologia si distingue anche per la sua completa retrocompatibilità. Gli utenti che possiedono dispositivi certificati Qi 1 o Qi 2 potranno continuare a utilizzare i loro accessori senza alcuna limitazione, mentre i nuovi device compatibili con Qi 2 25W funzioneranno perfettamente anche con caricabatterie delle generazioni precedenti. Questo aspetto rappresenta un vantaggio notevole per chi ha già investito in accessori e dock di ricarica, facilitando una transizione graduale verso la nuova tecnologia senza costi aggiuntivi o necessità di sostituire immediatamente i prodotti già in possesso.

I produttori sono già pronti

I principali produttori di accessori non hanno perso tempo: Belkin è stata tra le prime aziende a ottenere la certificazione per un dock di ricarica compatibile con il nuovo standard, mentre brand come Anker, Ugreen, Energizer e Aukey hanno già annunciato l’imminente lancio di prodotti che supportano la nuova tecnologia. Queste novità non solo arricchiranno l’offerta per i consumatori, ma contribuiranno anche a diffondere ulteriormente la ricarica wireless nei veicoli, sia come dotazione di serie sia come accessori aftermarket.

Secondo Fady Mishriki, presidente del Wireless Power Consortium, l’adozione di Qi 2 25W sta procedendo a un ritmo mai visto prima: centinaia di dispositivi Android sono già in fase di certificazione, e per la prima volta anche colossi come Samsung, Google e Xiaomi potranno offrire una ricarica wireless rapida e magnetica integrata nei loro dispositivi. Questo rappresenta un importante superamento del divario tecnologico che, fino a oggi, separava i produttori Android dall’esperienza d’uso proposta da Apple con il suo sistema MagSafe.