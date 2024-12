Nuovo strumento AI di WhatsApp cambia le interazioni tra aziende e cliente

Meta è da tempo impegnata per fornire funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale alle piattaforme che gestisce.

Di recente, sembra che le attenzioni della compagnia si siano concentrate su WhatsApp, fornendo funzionalità specifiche che riguardano le interazioni tra aziende e clienti.

L’ultima beta dell’app per iOS (la versione 24.25.10.84), ha rivelato l’introduzione di un nuovo sistema che, attraverso l’AI, permette alle aziende di rispondere ai propri clienti in modo automatizzato.

Sebbene simile a quanto già proposto in ambiente Android, i beta tester hanno individuato alcuni particolari che dimostrano il lavoro degli sviluppatori di Meta. A quanto pare, scansionando un codice QR, le aziende hanno la possibilità di attivare il supporto AI per gestire i messaggi dei clienti. Tutto ciò risulta molto utile, soprattutto per l’assistenza al di fuori degli orari di lavoro standard, con gli interventi dell’AI che possono avvenire 24 ore su 24 senza particolari limiti.

Interazioni tra aziende e cliente: WhatsApp punta sul settore business

Il supporto gestito dall’AI può interagire con i clienti in diversi modi. Per esempio, questa può condividere i dettagli del prodotto, consigliare alternative in base alle esigenze del cliente e persino fornire aggiornamenti sui prezzi e sulla disponibilità della merce.

Come è facile intuire, l’azienda può intervenire in qualunque momento mettendo “in pausa” l’AI e riattivando l’assistenza tradizionale quando vuole. Per questioni di trasparenza, Meta ha fatto sapere come i clienti verranno avvertiti di essere in chat con l’AI e che, proprio per la natura sperimentale di questo sistema, le risposte potrebbero non essere sempre soddisfacenti (almeno al momento).

Sempre riguardo i codici QR, vi è un’altra implementazione interessante per quanto concerne il social in questione. Stiamo parlando della possibilità di collegare l’app WhatsApp Business alla Business Platform, con le aziende che ora possono gestire i propri account su entrambe le piattaforme in contemporanea. Durante la configurazione, è possibile anche trasferire fino a sei mesi di cronologia chat all’app (a patto che non si tratti di chat di gruppo).

Queste implementazioni direzionati verso gli utenti business dimostrano come WhatsApp sia ormai qualcosa più di una semplice app di messaggistica.