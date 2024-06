WhatsApp Business: ecco le nuove funzioni IA introdotte da Meta

Come preannunciato da Mark Zuckerberg in occasione della conferenza sugli utili di Meta nel terzo trimestre 2023, la sua compagnia sta cercando di offrire nuove funzioni legate all’Intelligenza Artificiale ai suoi clienti aziendali. Rientra in questa strategia l’annuncio odierno che ha visto Meta presentare nuova funzionalità IA per WhatsApp Business.

Gli utenti aziendali della nota app di messaggistica, infatti, possono ora sfruttare le potenzialità di tale tecnologia per creare inserzioni su Facebook e Instagram, attraverso cui il potenziale cliente può direttamente aprire una chat WhatsApp con la compagnia stessa.

A tal proposito va anche sottolineato come Meta sta testando una forma di assistenza clienti basata sull’IA. Questa dovrebbe essere in grado di rispondere, in modo del tutto automatico, alle domande più frequenti di chi vuole acquistare un determinato bene o servizio. Quest’ultima funzione è già disponibile, sebbene in fase beta, per mercati asiatici come India e Singapore.

Per evitare spiacevoli situazioni, Meta ha confermato che ogni tipo di conversazione generata con l’IA verrà segnalata come tale agli utenti, in modo che il cliente sia consapevole di non essere a contatto con una persona reale.

WhatsApp Business punta sulla conversazione tra potenziali clienti e assistenti IA

Secondo quanto trapelato, WhatsApp sarà presto dotata di sistemi per segmentare i clienti, con la possibilità di inviare determinati aggiornamenti solo a una parte di essi.

Va detto che alcuni partner commerciali di Meta che utilizzano l’API di WhatsApp utilizzano già sistemi di comunicazioni simili, implementati attraverso diverse soluzioni CRM (Customer Relationship Management).

D’altro canto, un rapporto congiunto di Meta e Bain & Co. ha già evidenziato le enormi potenzialità legate a quello che viene definito come “commercio conversazionale” basato su sistemi IA.

Queste implementazioni, sebbene molto importanti, sono solo le ultime di una lunga serie per la versione business della nota applicazione. Per esempio, qualche giorno fa è stato presentato un aggiornamento per migliorare la gestione degli stati.