NVIDIA 550.135: aggiornamento migliora il supporto per Linux 6.11

Nelle scorse ore, NVIDIA ha rilasciato il nuovo driver grafico NVIDIA 550.135. Si tratta dell’ultima versione “Production Branch” per gli utenti che desiderano rimanere sul lato stabile e non utilizzare la serie NVIDIA 560 “New Feature Branch“. NVIDIA 550.135 è un aggiornamento minore che non introduce troppe novità. Di base, migliora solo il supporto per la distribuzione che esegue la serie di kernel Linux 6.11, che ha rinominato la funzione drm_fbdev_generic in drm_fbdev_ttm, utilizzando drm_fbdev_ttm quando presente per continuare a supportare l’accesso diretto al framebuffer sui compositori Wayland per presentare contenuti sui kernel più recenti. Questa versione aggiunge anche il supporto per l’enumerazione delle modalità sugli eventi hotplug tramite l’API DRM fbdev. Ciò serve a garantire che il driver grafico NVIDIA venga compilato con i kernel Linux più recenti che rimuovono la funzione output_poll_changed dalla struct drm_mode_config_funcs.

NVIDIA 550.135: le altre novità introdotte con l’aggiornamento minore

Anche per i sistemi Linux, il driver NVIDIA 550.135 aggiorna il processo di compilazione del modulo kernel NVIDIA. Questo update permette di utilizzare la variabile di ambiente CONFIG_CC_VERSION_TEXT dal Kconfig del kernel Linux per rilevare il compilatore utilizzato per compilare il kernel. L’azienda afferma che tale modifica “potrebbe aiutare a selezionare il compilatore corretto sui sistemi Linux in cui il kernel è stato compilato con un compilatore diverso da quello predefinito“. Oltre a ciò, il driver aggiornato risolve un fastidioso bug. Questo impediva ai moduli kernel NVIDIA collegati tramite file di interfaccia kernel precompilati di caricarsi sulle versioni recenti del sistema operativo Debian GNU/Linux.

Per maggiori dettagli sulle modifiche implementate su NVIDIA 550.135 è possibile consultare il changelog ufficiale della versione. Inoltre, questo nuovo driver grafico stabile è già disponibile per il download dal sito web ufficiale per i sistemi Linux a 64 bit e ARM64 (AArch64), nonché per i sistemi FreeBSD a 64 bit e Solaris a 64 bit/32 bit.