Zorin OS si presenta come alternativa a Windows 10

Zorin OS è una distribuzione Linux basata su Ubuntu, progettata per facilitare il passaggio da Windows o macOS al mondo dell’open source e del software libero. Sviluppata da Artyom Zorin e il suo team, la distro è stata lanciata nel 2008 con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente semplice e familiare, specialmente per chi non ha esperienza con il pinguino. E oggi, con il rilascio di Zorin OS 17.3, dato che la fine del supporto di Windows 10 è ormai alle porte (14 ottobre 2025), la distribuzione si presenta come un’alternativa concreta al sistema operativo Microsoft. Si legge nel comunicato di lancio della nuova versione:

Con la fine del ciclo di vita di Windows 10 prevista per ottobre prossimo, milioni di PC che non soddisfano i severi requisiti hardware di Windows 11 rimarranno indietro. Zorin OS 17.3 è stato creato per essere il sostituto ideale di Windows 10. Offre a questi computer una nuova vita con un’esperienza veloce, intuitiva e sicura.

Zorin OS: le principali caratteristiche

Zorin OS offre un’interfaccia grafica simile a quella di Windows e macOS, che può essere personalizzata per assomigliare a diverse piattaforme, tra cui Windows 10 e macOS. Ovviamente, è possibile scegliere tra i desktop environment disponibili sul Linux, tra cui anche GNOME.

Grazie a strumenti come Wine e PlayOnLinux, Zorin OS consente di eseguire alcune applicazioni Windows, facilitandone l’utilizzo sulla piattaforma Linux.

Basandosi su Ubuntu, Zorin OS può contare regolarmente su aggiornamenti e patch di sicurezza. Inoltre, è ideale sia per utenti principianti che per i professionisti, funzionando bene sia su hardware moderno che meno recente.

L’edizione di Zorin OS immediatamente scaricabile e installabile a costo zero è la Core, prelevabile dalla pagina di download. Zorin OS Pro integra software aggiuntivi già preinstallati e offre la possibilità di applicare “temi” che introducono il layout di Windows 11, macOS, ChromeOS e così via. Sono tutti componenti aggiuntivi che possono essere installati manualmente in un secondo tempo, senza per forza dover attingere alla “pappa scodellata” offerta dall’edizione Pro.

Alternative più efficaci per le app di Windows

Zorin OS ha ampliato notevolmente il proprio database per rilevare i file di installazione delle applicazioni Windows più diffuse. Con il supporto per oltre 150 applicazioni, il sistema operativo suggerisce alternative Linux native ogni volta che l’utente prova a lanciare un programma Windows, ponendo in essere la cosiddetta operazione di sideloading.

Ad esempio, quando l’utente tenta di avviare il setup di Obsidian, una popolare applicazione per la gestione di note e appunti, Zorin OS fornisce un link diretto alla versione nativa per Linux direttamente dal suo Software Store. Inoltre, viene suggerito l’uso di alternative come il lettore di documenti preinstallato, al posto di Adobe Acrobat Reader.

Il sistema propone un ampio assortimento di applicazioni che, pur avendo funzionalità simili a quelle di Windows, sono progettate per girare perfettamente su Linux.

Un nuovo browser predefinito: Brave

Un cambiamento significativo in Zorin OS 17.3 riguarda la scelta del browser predefinito. Considerato il recente cambiamento nelle politiche di Mozilla Firefox, Zorin OS ha deciso di adottare Brave che integra “di serie” funzioni pensate per proteggere la privacy degli utenti, come il blocco di tracker e fingerprinting, una modalità di navigazione privata basata su Tor (per un anonimato superiore), e molto altro ancora.

La scelta di Zorin OS di integrare Brave come browser predefinito non è solo una questione di privacy, ma anche di usabilità. Il browser è stato configurato per integrarsi perfettamente nell’ambiente desktop di Zorin OS, con impostazioni ottimizzate che migliorano l’esperienza utente sin dal primo avvio.

Zorin Connect: una connessione senza soluzioni di continuità tra dispositivi

Un altro punto di forza di Zorin OS 17.3 è Zorin Connect, un’app che consente di sincronizzare il proprio smartphone Android con il computer, creando un ecosistema unificato in cui il telefono e il PC lavorano come un unico dispositivo. Tra le novità di questa versione troviamo:

La sincronizzazione delle notifiche tra i dispositivi, permettendo di ricevere e interagire con le notifiche del telefono direttamente dal computer.

tra i dispositivi, permettendo di ricevere e interagire con le notifiche del telefono direttamente dal computer. Trasferimento file tra il telefono e il computer con facilità.

tra il telefono e il computer con facilità. La possibilità di rispondere ai messaggi di testo e alle chiamate telefoniche direttamente dal computer, senza dover prendere in mano il telefono.

di testo e alle chiamate telefoniche direttamente dal computer, senza dover prendere in mano il telefono. Controllo della riproduzione musicale e video da un dispositivo all’altro, migliorando l’interazione tra i dispositivi multimediali.

musicale e video da un dispositivo all’altro, migliorando l’interazione tra i dispositivi multimediali. Un’opzione di controllo remoto del mouse e della tastiera tramite il telefono, rendendo possibile l’interazione a distanza con il computer.

Il tutto è stato ulteriormente migliorato con una nuova versione dell’app mobile Zorin Connect che offre un’interfaccia rinnovata, ottimizzata per adattarsi al tema del dispositivo Android e nuove funzionalità come il controllo tramite giroscopio per spostare il puntatore.

Ottimizzazioni per i dispositivi con schermo touch

Zorin OS 17.3 ha introdotto diverse ottimizzazioni per migliorare l’esperienza su dispositivi con schermo touch. Tra le novità principali troviamo:

Apertura della tastiera sullo schermo direttamente dalla barra delle applicazioni, anziché solo quando si tocca un campo di testo.

direttamente dalla barra delle applicazioni, anziché solo quando si tocca un campo di testo. Modifiche all’interfaccia di Zorin Appearance , con una gestione migliorata delle opzioni visive su dispositivi touchscreen.

, con una gestione migliorata delle opzioni visive su dispositivi touchscreen. Ottimizzazione del layout touch per una navigazione più fluida e intuitiva.

Sicurezza e compatibilità hardware

Con la nuova versione, la distribuzione Linux include il supporto per le ultime versioni dei driver hardware, tra cui NVIDIA 570. Questi ultimi driver aggiungono il supporto per le schede grafiche NVIDIA RTX 5000.

Inoltre, il sistema è protetto con le più recenti patch di sicurezza, che sono integrate per garantire una protezione continua.

Infine, il ciclo di vita di Zorin OS 17.3 è esteso fino a giugno 2027, offrendo agli utenti una garanzia di aggiornamenti e patch per i prossimi anni.

Conclusioni

Zorin OS 17.3 rappresenta un significativo passo in avanti nell’evoluzione di questa distribuzione Linux. Con una serie di migliorie in termini di compatibilità software, privacy, sicurezza, e facilità d’uso, Zorin OS continua a porsi come un’alternativa interessante a Windows, offrendo un’esperienza d’uso completa, stabile e protetta.