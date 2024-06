In tanti forse ricordano lo scherzo fatto da NVIDIA il 1° aprile 2017, quando presentò un assistente in grado di aiutare il videogiocatore durante le sue sessioni di gaming. Ebbene, al Computex 2024 il colosso statunitense ha trasformato quel pesce d’aprile in un prodotto reale: G-Assist ora è ufficiale.

G-Assist è l’assistente AI di NVIDIA che fornisce consigli agli utenti durante il gioco

G-Assist è un vero e proprio assistente virtuale potenziato con l’intelligenza artificiale con cui interagire tramite chat testuale o comandi vocali. Al momento è ancora in fase di test, ma NVIDIA ha già anticipato qualche sua funzionalità: potrà fornire consigli durante una partita al PC oppure suggerire le impostazioni ottimali in base al gioco in esecuzione e alle specifiche tecniche del computer.

In una demo, NVIDIA ha ad esempio mostrato G-Assist che risponde a domande inoltrate vocalmente su come e dove raccogliere i materiali per realizzare una determinata arma in ARK: Survival Ascended. Ma l’assistente AI è anche in grado di “analizzare” cosa sta succedendo sullo schermo mentre è in corso una partita, così da adattarsi e fornire consigli mirati contestuali.

Qualcosa di simile è stato già visto all’ultimo evento Microsoft dedicato alla presentazione dei PC Copilot+. In quell’occasione l’azienda di Redmond ha annunciato che il suo Copilot sarà in grado di guidare i giocatori anche in uno dei titoli più popolari in assoluto, Minecraft.

La presentazione di G-Assist ha catturato l’attenzione di tanti, anche di coloro che con il gaming c’entrano poco. Tuttavia, per quanto siano state sbalorditive le demo mostrate al Computex, alcuni suggeriscono di non esagerare con l’entusiasmo, e per un motivo ben preciso. Questo è un assistente AI e l’intelligenza artificiale può commettere errori, di conseguenza meglio posticipare i giudizi a quando G-Assist sarà disponibile per tutti.

All’evento tech, la società di Santa Clara ha svelato anche la gamma di laptop RTX AI. Una sorta di PC Copilot+, ma per il gaming e con processori AMD (non Qualcomm, come nel caso del Samsung Galaxy Book4 Edge).