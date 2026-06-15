NVIDIA sfida Apple Silicon con RTX Spark: rivoluzione PC Windows in arrivo?

RTX Spark unisce ARM, Blackwell e memoria unificata: la sfida NVIDIA ad Apple Silicon entra nel vivo.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 15 giu 2026
NVIDIA sfida Apple Silicon con RTX Spark: rivoluzione PC Windows in arrivo?
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Per oltre quindici anni il mondo Windows ha inseguito ciò che Apple ha trasformato in un punto di forza: integrare CPU, GPU e memoria in un’architettura capace di offrire prestazioni elevate senza sacrificare l’autonomia. L’arrivo di Apple Silicon nel 2020 ha accelerato questa trasformazione, ridefinendo l’esperienza d’uso di notebook e desktop.

Oggi NVIDIA prova a replicare quel modello con RTX Spark, una piattaforma che combina processore ARM, grafica Blackwell e memoria unificata fino a 128 GB. Le prime dimostrazioni durante Computex 2026 suggeriscono un cambiamento significativo per l’intero settore.

RTX Spark: architettura unificata come Apple Silicon

Il paragone con i chip Apple della serie M non nasce solo dall’adozione dell’architettura ARM.

NVIDIA ha costruito RTX Spark eliminando la separazione tradizionale tra CPU, GPU e memoria di sistema. Nei notebook Windows classici, processore e scheda grafica accedono a pool distinti: il trasferimento dei dati introduce latenza e consumi aggiuntivi.

RTX Spark risolve questo limite con una configurazione a memoria condivisa. La piattaforma integra una CPU Grace a 20 core, una GPU Blackwell con fino a 6.144 CUDA core, memoria LPDDR5X fino a 128 GB e l’interconnessione NVLink C2C per garantire ampiezza di banda elevata e bassa latenza.

Sul fronte dell’Intelligenza Artificiale locale, NVIDIA dichiara fino a un petaflop di potenza AI in precisione FP4, con la capacità di eseguire modelli linguistici da centinaia di miliardi di parametri senza dipendere dal cloud. Per sviluppatori, ricercatori e creator, disporre di 128 GB di memoria unificata riduce concretamente il collo di bottiglia legato alla VRAM, aprendo la strada a flussi di lavoro AI più complessi direttamente in locale.

Gaming, video e produttività in un solo chip

RTX Spark non nasce esclusivamente come acceleratore AI. Integra tecnologie come DLSS, CUDA, TensorRT, OptiX e Reflex, normalmente associate alle GPU GeForce dedicate.

Secondo NVIDIA, le prestazioni sarebbero paragonabili a quelle di una RTX 5070, con supporto all’editing video 12K, rendering 3D avanzato e gaming a 1440p oltre i 100 fps con ray tracing attivo. Numeri che attendono verifiche indipendenti, ma che definiscono chiaramente l’ambizione del progetto: eliminare la necessità di scegliere tra notebook sottile e workstation portatile.

I nodi critici restano concreti. Il prezzo è il primo: le macchine RTX Spark si collocheranno nella fascia premium, con configurazioni facilmente oltre i 2.000 dollari. Sul fronte software, le precedenti esperienze Windows on ARM hanno sofferto problemi di compatibilità; NVIDIA e Microsoft dichiarano di aver lavorato congiuntamente su strumenti migliorati e ottimizzazioni specifiche, ma la resa reale andrà verificata. C’è poi la questione dell’impatto energetico: mantenere attivi agenti AI e GPU ad alte prestazioni potrebbe incidere sull’autonomia, specialmente nei portatili più sottili.

RTX Spark rappresenta la risposta Windows più credibile a Apple Silicon: se le promesse reggeranno al confronto con i prodotti commerciali, il mercato dei notebook cambierà in modo sostanziale.

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