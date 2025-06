La nuova collaborazione tra Meta e il gruppo italiano EssilorLuxottica segna un punto di svolta nel mercato degli smart glass, grazie al lancio degli esclusivi Oakley Meta HSTN. Con un prezzo di partenza di 399 dollari per i modelli standard e 499 dollari per l’edizione limitata, questi occhiali intelligenti offrono una combinazione unica di design sportivo e tecnologia avanzata, rivolgendosi a un pubblico sempre più esigente.

Oakley Meta: caratteristiche tecniche

Disponibili dal 11 luglio, gli Oakley Meta HSTN si distinguono per una serie di caratteristiche innovative. La certificazione di resistenza IPX4 li rende ideali per affrontare condizioni meteorologiche avverse, mentre la loro capacità di effettuare chiamate, trasmettere dirette sui social network, inviare messaggi vocali e catturare immagini e video amplia notevolmente le possibilità di utilizzo.

La vera rivoluzione, tuttavia, è rappresentata dall’integrazione con Meta AI, che consente traduzioni istantanee e risposte contestuali basate su ciò che l’utente sta osservando.

Dal punto di vista tecnico, gli occhiali sono equipaggiati con microfoni avanzati, altoparlanti a conduzione ossea e una doppia fotocamera frontale capace di registrare video in qualità 3K. Questo rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla risoluzione 1080p dei modelli precedenti. Anche l’autonomia è stata migliorata significativamente, raggiungendo fino a 8 ore di utilizzo continuo e 48 ore grazie alla custodia di ricarica inclusa.

La gamma offre cinque combinazioni di montature e lenti, con opzioni personalizzabili per chi necessita di correzione visiva. Le montature sono disponibili in diverse tonalità, mentre l’edizione limitata HSTN si distingue per dettagli dorati e lenti PRIZM, progettate per ottimizzare contrasto e nitidezza. Questo mix di estetica e funzionalità mira a soddisfare sia gli appassionati di tecnologia che gli amanti dello stile.

Smart Glasse: un mercato in crescita

Con il lancio globale degli Oakley Meta tra tre settimane, inclusa l’Italia, Meta punta a consolidare la propria posizione nel settore degli indossabili intelligenti, con l’obiettivo ambizioso di produrre 10 milioni di unità entro il 2026.

I precedenti buoni risultati, come i Ray-Ban Meta con oltre 2 milioni di unità vendute, indicano un mercato in forte crescita e pronto ad accogliere questa nuova proposta. La collaborazione con Oakley rappresenta un’evoluzione significativa che promette di ridefinire il concetto di wearable, unendo funzionalità avanzate a un design accattivante per i più giovani, che apprezzeranno anche il prezzo paragonabile a quello di uno smartphone di fascia medio-bassa.