Eleonora Busi
Pubblicato il 26 gen 2026
Obiettivo del 2026? Imparare una nuova lingua con Babbel: risparmia fino al 50%

Imparare una lingua non significa solo memorizzare vocaboli, ma riuscire a usarli nella vita reale, di tutti i giorni. È questo l’obiettivo di Babbel: aiutare milioni di persone a parlare davvero una nuova lingua. Il tutto grazie a un metodo collaudato e a un’offerta che rende l’apprendimento di una nuova lingua ancora più accessibile. Abbonandoti a uno dei piani Babbel, infatti, potrai risparmiare fino al 50% e scegliere tra 13 lingue diverse.

Scopri l’offerta Babbel e inizia subito

Impara una lingua e inizia davvero a parlarla

L’approccio di Babbel si fonda su una base scientifica, sviluppata da un team di oltre 150 esperti in didattica linguistica. Il risultato? Un metodo che combina teoria e pratica in modo equilibrato. Non a caso, il 92% degli utenti dichiara di aver migliorato le proprie capacità in soli due mesi.

Le lezioni sono pensate per essere brevi, chiare e orientate alla conversazione, così da rendere l’apprendimento motivante e – soprattutto – facile da integrare all’interno della routine, anche se lavori o studi. Inoltre, Babbel non si limita alle classiche lezioni, perché l’app integra al suo interno podcast, giochi, esercizi interattivi e attività pratiche per stimolare la memoria.

Inizia subito a studiare con gli sconti Babbel

Insomma: un vero e proprio percorso di immersione culturale, che non solo ti aiuta a imparare la lingua ma anche a comprenderne il contesto e l’uso reale. Babbel ti permette di scegliere tra 13 lingue diverse: inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese e indonesiano.

Grazie alla promozione attiva, imparare una nuova lingua è ancora più conveniente: l’abbonamento 12 mesi è disponibile a 7,99 euro al mese, con un risparmio del 50%. Chi preferisce una soluzione definitiva può scegliere l’opzione Lifetime a 299,99 euro con pagamento unico. Sono disponibili anche formule più brevi: 3 mesi a 15,99 euro al mese o 6 mesi a 11,99 euro al mese.

Babbel è tra le piattaforme d’apprendimento più utili e apprezzate dagli utenti. Inizia fin da oggi a imparare una nuova lingua e risparmia fino al 50% sugli abbonamenti.

