Stop agli aumenti con Octopus: prezzi bloccati e bollette più leggere con la nuova offerta

Bloccare il prezzo di luce e gas è il modo giusto per evitare improvvisi aumenti in bolletta, come quelli registrati nelle ultime settimane. La soluzione giusta per proteggersi dai rincari e, nello stesso tempo, risparmiare arriva da Octopus Energy che propone Octopus Fissa 12M.

L’offerta in questione permette di bloccare il prezzo a 0,1232 €/kWh per la luce e 0,475 €/Smc per il gas. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e accedere al sito ufficiale di Octopus.

La promozione è attivabile senza alcun costo iniziale e, per la sottoscrizione, richiede solo i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportati in bolletta.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. L’offerta in corso, con condizioni valide per chi completa l’attivazione entro il 29 aprile, prevede la possibilità di bloccare il costo dell’energia elettrica a 0,1232 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese.

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, è previsto un costo di 0,475 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese. Come detto in precedenza, le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi, garantendo una protezione completa dai rincari.

Per la sottoscrizione della promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) che può essere recuperato dall’ultima bolletta.

L’offerta in corso è disponibile tramite il sito ufficiale del fornitore, accessibile premendo sul box qui di sotto. Non ci sono costi iniziali e non ci sono vincoli di permanenza per chi sceglie oggi la promo di Octopus.