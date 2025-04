Cosa c'entrano gli occhiali smart con Android Auto?

Una nuova rivoluzione si profila all’orizzonte nel mondo della tecnologia auto. Google sta lavorando su un’innovativa integrazione tra Android Auto e gli occhiali smart, aprendo la strada a un’esperienza di guida completamente trasformata. Grazie a questa tecnologia, i conducenti potranno forse visualizzare le indicazioni di navigazione direttamente nel loro campo visivo, riducendo al minimo le distrazioni e migliorando la sicurezza stradale.

Android Auto e i “Glasses”

Le anticipazioni provengono dall’analisi del codice dell’ultimo aggiornamento beta di Android Auto 14.2. Gli sviluppatori di 9to5Google e quelli di Android Authority, esaminando il codice dell’APK, hanno scoperto riferimenti a una funzionalità chiamata “Glasses”.

Questa include istruzioni come “Avvia la navigazione per lanciare Glasses“, che suggeriscono chiaramente un utilizzo diretto degli occhiali smart per fornire indicazioni visive. Un ulteriore dettaglio interessante è emerso da una traduzione in hindi presente nel codice, che conferma l’obiettivo di visualizzare le indicazioni di percorso sugli occhiali intelligenti.

Questa innovazione si allinea perfettamente con la filosofia di Android Auto, da sempre orientata a minimizzare le distrazioni durante la guida. L’integrazione degli occhiali smart rappresenta uno dei possibili passi verso un futuro in cui la tecnologia non solo assiste, ma migliora significativamente l’esperienza al volante.

Non è un caso che Google abbia recentemente mostrato un prototipo di occhiali XR durante un evento aziendale, dimostrando il suo impegno nel campo della realtà estesa (XR).

È probabile che l’azienda crei sinergie con altri dispositivi del suo ecosistema, come gli smartphone Pixel e i futuri prodotti XR, per offrire un’esperienza utente ancora più coesa e avanzata. Questa strategia potrebbe rafforzare la posizione di Google come leader nell’innovazione tecnologica per la guida assistita.

Al momento, la funzionalità è ancora in fase sperimentale, ma le potenzialità sono già evidenti.

Altre novità in arrivo su Android Auto

Oltre a questa innovazione, che probabilmente diventerà realtà solo tra qualche anno, l’aggiornamento beta introduce alcune modifiche minori ma interessanti e destinate ad arrivare a breve.

Tra queste, la possibilità di selezionare un “fornitore musicale predefinito” per Google Assistant, che semplifica l’accesso ai contenuti multimediali, e alcuni aggiornamenti terminologici nell’interfaccia utente, come la sostituzione del termine “car” con “vehicle”.