Offerta Babbel Lifetime: 20% di sconto per imparare 13 lingue

Se tra i tuoi obiettivi c’è imparare una nuova lingua, questa promozione è per te. Babbel propone il proprio piano Lifetime senza abbonamento con uno sconto del 20%: da 299,99 euro passa a 239 euro, con un risparmio immediato di 60 euro. Un pagamento unico, senza rinnovi mensili o annuali, né scadenze. Acquisti una volta e hai accesso completo a tutti i corsi per sempre.

Perché conviene il piano a vita?

Con il piano Lifetime in promozione puoi studiare senza limiti 13 lingue: Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Portoghese, Svedese, Russo, Turco, Norvegese, Olandese, Indonesiano, Polacco e Danese. Il vantaggio concreto è che non sei vincolato a un solo percorso: puoi iniziare con l’inglese, passare al tedesco o dedicarti allo spagnolo, il tutto senza costi aggiuntivi perché tutte le lingue sono incluse nel piano.

La qualità dell’offerta Babbel non si misura solo nel prezzo scontato, ma nel metodo. I corsi sono stati creati da un team di oltre 150 esperti in didattica e si basano su un approccio scientificamente sviluppato. Il cosiddetto “metodo Babbel” combina diverse attività: lezioni interattive, podcast, giochi linguistici e contenuti pensati per rafforzare memoria e comprensione.

L’approccio è dinamico: alternare lezioni, ascolto e attività interattive permette di progredire rapidamente e di ricordare più facilmente ciò che si è studiato. Così facendo, ti immergerai a 360° nella cultura della lingua che stai studiando, fondamentale per ricordarla a lungo termine.

Hai tempo ancora pochi giorni: approfitta del 20% di sconto sul piano Lifetime di Babbel, per un’occasione di portarti a casa 13 corsi di lingua senza alcun abbonamento a 239 euro invece di 299,99 euro.