Offerta casa e mobile Fastweb: ecco quanto si risparmia in un anno

L’ultima offerta Casa e Mobile di Fastweb consente di ricevere uno sconto sulla fibra aggiungendo a Fastweb Casa Light una delle offerte mobile disponibili. La combo dal prezzo più basso è Fastweb Casa Light + Fastweb Mobile a 31,90 euro al mese invece di 35,90 euro.

Questo prezzo lo si ottiene dalla riduzione del prezzo di Fastweb Casa Light, che passa da 27,95 euro a 23,95 euro al mese, proprio grazie all’aggiunta di Fastweb Mobile, il cui prezzo è pari a 7,95 euro al mese. A conti fatti, quindi, il risparmio in un anno è di 48 euro.

L’offerta casa e mobile di Fastweb

Il primo elemento chiave è Fastweb Casa Light, la porta di accesso alla fibra ultraveloce di Fastweb con una velocità in download fino a 2,5 Gigabit/s e in upload fino a 1 Gigabit/s. L’offerta Internet per la casa include il router con tecnologia Wi-Fi 6, grazie al quale è possibile contare su prestazioni e copertura superiori rispetto ai dispositivi che integrano tecnologie più datate.

Se presa singolarmente, Fastweb Casa Light costa 27,95 euro al mese. In virtù però della promozione in corso sul sito ufficiale, si può attivarla al prezzo scontato di 23,95 euro al mese aggiungendo una delle offerte mobile di Fastweb disponibili:

Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese : 150 Giga, anche in 5G, più minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e spedizione gratuita della SIM;

: 150 Giga, anche in 5G, più minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e spedizione gratuita della SIM; Fastweb Mobile Full a 9,95 euro al mese : 200 Giga, anche in 5G, più minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e spedizione gratuita della SIM;

: 200 Giga, anche in 5G, più minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e spedizione gratuita della SIM; Fastweb Mobile Maxi a 11,95 euro al mese: 300 Giga, anche in 5G, più minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e spedizione gratuita della SIM.

Ogni offerta mobile di Fastweb prevede un contributo per la SIM pari a 10 euro una tantum. Inoltre, se si è in possesso di uno smartphone idoneo, è possibile richiedere anche l’eSIM senza costi aggiuntivi.