Offerta Hostinger: piani scontati fino al 75%

Hostinger è un provider di servizi hosting che si impegna sempre a fornire soluzioni di alta qualità a prezzi accessibili. L’attuale promozione, ad esempio, offre piani scontati enormemente vantaggiosi, con sconti che raggiungono il 75%.

Non importa se devi creare un nuovo sito web oppure cerchi risorse maggiori per far crescer il tuo attuale progetto online: Hostinger ha sempre il piano giusto per te.

I piani di hosting condiviso partono da soli 2,99€ al mese, e offrono una varietà di opzioni per ospitare da un singolo sito a cento siti web, con spazio su disco e larghezza di banda che si adattano alle tue necessità.

Abbonati a Hostinger OGGI STESSO

Piani scontati Hostinger: una soluzione per ogni esigenza

Il Piano Premium, ideale per i neofiti del web, include 100 GB di spazio su SSD e la capacità di gestire fino a 100 siti web. Se cerchi qualcosa di più avanzato, il Piano Business a 3,99€ al mese offre ulteriori vantaggi, come spazio su NVME e la registrazione gratuita di un dominio per il primo anno.

Se hai un’azienda in espansione, troverai nel Piano Cloud Startup la soluzione perfetta, con un costo di 9,99€ al mese e funzionalità aggiuntive come l’indirizzo IP dedicato e supporto prioritario.

Se, invece, hai bisogno di una soluzione ancora più potente, l’offerta VPS di Hostinger comprende otto piani diversi, con prezzi che partono da 5,49€ al mese.

Infine, per i progetti web più esigenti, ci sono i piani di cloud hosting che combinano la potenza del VPS con la semplicità dell’hosting condiviso, con tariffe che vanno da 9,99€ a 29,99€ al mese. Approfitta ora dei piani scontati di Hostinger e porta il tuo progetto web a livelli mai visti prima.

Abbonati a Hostinger OGGI STESSO