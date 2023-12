Offerte Cyber Week di Hostinger: piani da 1,99 euro con dominio incluso

In chiusura del Cyber Week, Hostinger presenta un’offerta imperdibile per potenziare la presenza online a costi vantaggiosi. Gli sconti straordinari arrivano fino all’85%, con tariffe che partono da soli 1,99 euro al mese.

I piani in promozione includono il Premium a 1,99 euro al mese, ideale per siti personali, il Business a 3,49 euro al mese per potenza avanzata, e il Cloud Startup a 9,99 euro al mese per performance ottimizzate e risorse dedicate – tutti con 2 mesi gratuiti inclusi.

Hostinger: la soluzione completa per la tua presenza online

Hostinger offre server localizzati in vari paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Francia, India, Singapore, Brasile, Lituania e Paesi Bassi.

Con la possibilità di gestire fino a 100 siti, registrazione gratuita di un nome di dominio, e-mail aziendale professionale, Website Builder per avviare siti rapidamente e tecnologia LiteSpeed Web Server per ottimizzare la velocità.

La sicurezza è garantita con certificati SSL illimitati, protezione DDoS tramite nameserver Cloudflare, backup automatici e un uptime del 99,9%.

Per chi deve trasferire il sito, lo strumento di migrazione gratuita e automatica, con assistenza online 24/7 tramite chat, video, guide e tutorial, semplifica il processo.

Investire durante il Cyber Week è una mossa intelligente, e Hostinger offre promozioni uniche per assicurare performance eccellenti e sicurezza elevata. Sia che il tuo sito sia personale o professionale, approfitta delle offerte e goditi una presenza online potente e sicura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.