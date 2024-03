I 5 prodotti IMPERDIBILI con i saldi di Amazon: c'è anche iPad

Navigare tra le varie offerte può essere un’impresa travolgente, ma con la giusta guida è possibile cogliere al volo le occasioni migliori. Ecco dunque cinque ottime promo ora attive su Amazon di cui approfittare senza pensarci nemmeno per un secondo di troppo. Un’anticipazione? Nell’elenco c’è anche l’iPad di 10ª generazione, per la prima volta su Amazon a meno di 400 euro.

Su Amazon è tempo di grandi saldi: ecco le migliori offerte del giorno

L’iPad di 10ª generazione ha lo stesso design dei modelli Air e Pro ma ha il vantaggio di costare molto meno. Oggi la cifra richiesta su Amazon è di 399,99 euro, spedizione compresa. Un vero affare per il tablet di Apple compatibile con la Apple Pencil.

Gli auricolari Bluetooth Atlanta di Urbanista sono resistenti al sudore e all’acqua e supportano la cancellazione ibrida del rumore. Con lo sconto Amazon del 47% li paghi solo 62,99 euro, spedizione compresa. Stanno andando a ruba e restano infatti solo poche unità.

Approfitta dello sconto del 44% e fai tue a soli 27,99 euro le JBL Tune 510BT, le cuffie Bluetooth on-ear con connessione multipoint e compatibilità con i principali assistenti vocali. L’autonomia è di ben 40 ore e non manca la ricarica rapida.

Applica il coupon per ottenere uno sconto del 50% e pagare quindi solo 49,99 euro (spedizione compresa) il drone pieghevole di Holy Stone. È dotato di una telecamera a 1080p e nella confezione di vendita sono inclusi diversi accessori, come il le batterie aggiuntive e il controller per lo smartphone.

Concludiamo con gli auricolari Bluetooth top di gamma di Sony, i WF-1000XM5. Cancellazione del rumore, autonomia di 24 ore, ricarica rapida, impermeabilità, connessione multipoint e tecnologia proprietaria Dynamic Driver X. Con lo sconto di oltre 100 euro, li paghi solo 214,99 euro, compresa spedizione.

