Offerte Kena Mobile di giugno 2026: tanti Giga in 5G da 5,99 euro al mese

Con Kena Mobile è possibile accedere a diverse offerte 5G molto interessanti: ecco le promo da attivare a giugno 2026.
Davide Raia
Pubblicato il 5 giu 2026
Offerte Kena Mobile di giugno 2026: tanti Giga in 5G da 5,99 euro al mese
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Kena Mobile è una delle principali opzioni per gli utenti alla ricerca di una tariffa con tanti Giga in 5G e un prezzo ridotto. L’operatore virtuale di TIM, in questo momento, propone diverse offerte con costi a partire da 5,99 euro al mese.

Le offerte più interessanti sono riservate ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali selezionati (come PosteMobile oppure CoopVoce) o ancora a chi richiede un nuovo numero di cellulare.

Per un quadro completo sulle offerte e per attivare la tariffa desiderata, anche con eSIM, basta raggiungere il sito ufficiale di Kena Mobile.

Accedi qui all’offerta di Kena

offerta kena

Passa a Kena: le offerte di giugno 2026

Tra le offerte Kena Mobile di giugno 2026 troviamo diverse proposte molto interessanti. Per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali oltre che per chi richiede un nuovo numero c’è la possibilità di attivare le seguenti promo:

  • minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un costo di 5,99 euro al mese
  • minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G con un costo di 7,99 euro al mese
  • minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G con un costo di 9,99 euro al mese

Da segnalare la possibilità di attivare il Pack di 6 mesi (attivabile sempre con le condizioni descritte in precedenza):

  • minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al mese con un costo di 29,99 euro per 6 mesi 

Per i clienti Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e TIM, invece, la promo da attivare è:

  • minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un costo di 11,99 euro al mese

Tutte le offerte prevedono il 5G fino a 250 Mbps e il servizio di Ricarica Automatica oltre alla possibilità di richiedere una eSIM. Per accedere alle promo basta raggiungere il sito ufficiale dell’operatore e seguire una procedura guidata per l’attivazione.

Accedi qui all’offerta di Kena

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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